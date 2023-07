Tango erklingt zwischen den Königinnen der Blumen im Rosarium Sangerhausen

Sangerhausen. Tango mit allen Sinnen genießen kann man beim Musiksommer im Rosarium in Sangerhausen. Wann die Musiker und Tänzer das Publikum begeistern wollen.

Bevor der MDR-Musiksommer in Nordhausen zu Gast ist, kommt er am 5. August, um 17 Uhr, mit internationaler Tangomusik unter anderem von Astor Piazzolla in das Europa-Rosarium Sangerhausen. Die Musiker der polnischen Weltklasse-Band Bandonegro entführen musikalisch in die Clubs und Varietés von Buenos Aires - mit dem Klang eines zehnköpfigen Tango-Orchesters. Für die tänzerische Vollendung sorgen Evi Sofra und Sven Elze – beide Tangolehrer aus Leidenschaft. Gemeinsam begeistern die Künstler mit traumwandlerischer Präzision und brillantem Feingefühl mit Tango Argentino, Tango Nuevo oder Milonga. Noch gibt es Tickets in der Tourist-Info am Europa-Rosarium, Telefon: 03464/19433, oder per Mail an info@sangerhausen-tourist.de.