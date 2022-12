Tanz und Musik auf dem Nordhäuser Hauptfriedhof

Nordhausen. Ein besonderes Kunstprojekt hatte jetzt an ungewöhnlicher Stelle seine Uraufführung.

„Bach Tanz Tod“ heißt das Stück, das am späten Samstagabend seine Uraufführung auf dem Nordhäuser Hauptfriedhof erlebt hat. Zwei Musiker des Loh-Orchesters standen mit Tänzern auf der Bühne. Das Ziel, den Tod als Teil des Lebens musikalisch und tänzerisch darzustellen, gelang ihnen auf beeindruckende Weise an diesem für künstlerische Darbietungen in der Tat ungewöhnlichen Ort. Die Kompositionen – angelehnt an die Werke von Johann Sebastian Bach – wurden von den Cellisten Melissa Hart und Sebastian Hennemann gefühlvoll dargeboten. Mit vermeintlich einfachen Bewegungen tanzten sich die Künstler vom Tod bis hin zur Geburt. Die Aufführung hätte jedoch mehr Zuschauerresonanz verdient gehabt.