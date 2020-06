Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Targobank Nordhausen zieht positive Bilanz

Die Targobank Nordhausen, die rund 8000 Kunden zählt, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Bei den Konsumentenkrediten stieg die Summe binnen Jahresfrist um rund zehn Prozent auf über 31,1 Millionen Euro.

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase blieben die Spareinlagen mit 500.000 Euro stabil. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um 28 Prozent auf 1,4 Millionen Euro. In Festgeldern hatten die Kunden 3,2 Millionen Euro angelegt (+43 Prozent). „Alternative Anlageformen waren stark nachgefragt.

In Nordhausen konnten wir unser Depotvolumen um 14 Prozent auf 1,8 Millionen Euro ausbauen“, so Standortleiter Christian Maas. Insbesondere Sparpläne seien beliebt. Auch zog die Nachfrage nach grünen und nachhaltigen Fonds an.