Tauchunfall bei Nordhausen: 40-Jährige reanimiert

Nordhausen. Eine Frau ist am Sundhäuser See bei Nordhausen bei einem Tauchunfall verletzt worden. Sie musste reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus.

Am Sundhäuser See bei Nordhausen musste am Sonntagnachmittag eine 40 Jahre alte Frau reanimiert werden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war die Frau bei einem Tauchunfall verunglückt.

Zur weiteren Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. Die Kripo Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie stellten zudem die Ausrüstung der Taucherin sicher, um zu klären, ob die Ursache dort zu verorten ist.

