Die Taufe von Valentin Riesmeyer am Kuhbrunnen in Bleicherode - auf dem Arm seines Vaters - im Hintergrund die Eltern von Hedda Schlangen und ganz links Valentins Mutter. Getauft hat Christoph Maletz.

Bleicherode. Gleich vier Täuflinge gab es zu Pfingsten in Bleicherode.

Die Taufe eines Menschen ist einmalig und für Familien und Freunde ein großes Fest. So eines wurde auch am Pfingstmontag in Bleicherode fröhlich gefeiert. Gleich vier Taufen, drei Kinds- und eine Erwachsenentaufe, gab es draußen im Grünen bei strahlendem Sonnenschein am Kuhbrunnen. Darunter die von Valentin Riesmeyer (im Bild), den Prädikant Christoph Maletz taufte.