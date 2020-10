Tausende Glücksvögel im Anflug

Kelbra. Seine Hochsaison als Rastplatz ziehender Kraniche erlebt dieser Tage der Helmestausee. Bis zu 40.000 der gern als Glücksvögel bezeichneten Tiere werden dieses Jahr hier erwartet. Die Goldene Aue ist der drittgrößte Binnenrastplatz in Deutschland, an dem die Tiere Kraft sammeln, um es von ihren Brutgebieten in Skandinavien zu ihren Winterquartieren im Mittelmeer-Raum zu schaffen. Vor allem in den Abendstunden lässt sich ihr Ankommen am See gut beobachten.