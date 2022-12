Tausende Nordhäuser Haushalte ohne Strom

Nordhausen. Der Stromausfall in der Nacht zu Montag hatte eine technische Ursache. Genau ermittelt aber ist diese noch nicht.

In der Nacht zu Montag hatten für eine knappe halbe Stunde mehrere tausend Nordhäuser Haushalte keinen Strom. Rund 10.000 Haushalte – von Salza quer durch das Stadtgebiet bis Nordhausen-Ost – waren betroffen. Dazu gehörten rund 8000 Kunden der Energieversorgung Nordhausen.

Das Umspannwerk Salza konnte zwischen 3.56 Uhr und 4.14 Uhr keinen Strom liefern. Dies lag an einer Störung im vorgelagerten Netz des Erfurter Unternehmens Thüringer Energienetze (TEN). Wie dessen Sprecher Martin Schreiber am Montagnachmittag erklärte, sei die Hochspannungseinspeisung aus dem Umspannwerk Wolkramshausen unterbrochen gewesen. Wegen einer technischen Störung sei dort die Sicherungseinrichtung ausgelöst worden, was zur Abschaltung geführt habe. Um die genaue Ursache zu ermitteln, müssten die Fehlerprotokolle noch ausgewertet werden. Vermutet werde eine Störung im Nachbarnetz, lenkte der TEN-Sprecher auf das Umspannwerk Hüttenrode.

Nach einer Prüfung von Frequenz, Strom- und Spannungswerten im Umspannwerk Wolkramshausen konnte die Netzleitstelle der TEN einen Kurzschluss oder anderes ausschließen und die Stromversorgung kurzfristig wiederherstellen.