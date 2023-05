Tausende Südharzer bestaunen Technik in neuer Nordhäuser Feuerwache

Nordhausen. Einen Riesenansturm erlebte am Samstag das Gelände der neuen Nordhäuser Feuerwache in der Zorgestraße. Bei herrlichem Wetter strömten viele Neugierige auf den Platz mit den Feuerwehrfahrzeugen.

„Mit einem solchen Ansturm haben wir nicht gerechnet“, sagte Thomas Schinköth, Leiter der Nordhäuser Berufsfeuerwehr, am Samstagnachmittag. Seit 10 Uhr hatte die Nordhäuser Feuerwehr das Gelände der neuen Feuerwache in der Zorgestraße für Besucher zum Tag der offenen Tür geöffnet. Und Tausende Südharzer wollten sich bei Kaiserwetter diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, um einen Blick in die Haupthalle zu erhaschen, wo bis zu 16 Feuerwehrfahrzeuge ihren Platz finden.

So gab es unter anderem eine Fahrzeugausstellung mit Vorführungen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Deutschem Roten Kreuz, eine Aktionsfläche der Kreisverkehrswacht sowie Führungen durch die neue Feuerwache. Für die kleinen Gäste wurde eine Hüpfburg auf dem Feuerwehrgelände aufgebaut. Diejenigen, die es abenteuerlich mögen, konnten sich beim Kistenklettern austoben. Für das leibliche Wohl war mit Speisen vom Grill und aus der Feldküche bestens gesorgt.