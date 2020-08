Taxi stößt gegen Porsche - Unfall mit ca. 3000 Euro Schaden - Unfall gebaut, aber nicht versichert

Am Freitag gegen 11 Uhr kam in Nordhausen ein 50-jähriger Taxifahrer in der Bochumer Straße/Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen etwas zu weit über die dortige Haltelinie. Da er einen einfahrenden Lkw nicht behindern wollte, setzte der Taxifahrer ein Stück zurück und übersah dabei den mittlerweile hinter ihm stehenden Porsche. Es kam zum Zusammenstoß mit geringem Sachschaden.

Gegen 11.20 Uhr ereignete sich am Freitag in der G.-Hauptmann-Straße in Nordhausen ein weiterer Unfall. Eine 40-jährige Frau wollte vom Netto-Parkplatz auf die G.-Hauptmann-Straße aufzufahren. Dabei missachtete diese die Vorfahrt eines 38-jährigen Fahrers, sodass es zur Kollision kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In der Dr.-Külz-Straße in Nordhausen kam es gegen 12.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Eine 19-jährige Mazdafahrerin beabsichtige rückwärts aus einer Parklücke auszufahren. Dabei übersah sie den gegenüber geparkten Pkw Audi einer 28-jährigen Nordhäuserin. Es kam zum Zusammenstoß mit geringem Sachschaden.

Gegen kurz nach 18 Uhr ereignete sich dann in der Nordhäuser Arnoldstraße ein Auffahrunfall. Ein 19-jähriger Fordfahrer fuhr auf der Arnoldstraße in Richtung Grimmelallee. Auf Höhe Autopoint musste der Fordfahrer bremsen. Ein 50-jähriger Mercedesfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Fordfahrer leicht hinten auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der 50-jährige Mercedesfahrer übergab dem Fordfahrer seine Personalien und ein schriftliches Schuldeingeständnis. Dann verschwand er von der Unfallstelle, bevor die Polizei eintraf. Es stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass der Mercedes nicht mehr versichert war. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt.