Nordhausen. Ein Taxifahrer hat in Nordhausen eine Frau vor einer Betrugsmasche beschützt und die Polizei alarmiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Taxifahrer schützt Frau vor Betrug

Vor einem weiteren finanziellen Nachteil hat ein Taxifahrer am Mittwoch eine Seniorin in Nordhausen beschützt, so die Polizei. Der Mann sollte eine 79-jährige Frau abholen und sie zum Einkaufen fahren. Der Auftraggeber gab sich als Sohn der Rentnerin aus.

Im Taxi erklärte die Frau dem Fahrer, dass sie telefonisch aufgefordert wurde, Karten für den Online-Shop Google Play für 300 Euro zu kaufen. Danach sollte sie sich telefonisch wieder bei dem Mann melden. Der Taxifahrer vermutete einen Betrug – und er lag richtig.

Er schickte die Frau in ihre Wohnung und informierte die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau nicht das erste Mal Kontakt zu den vermeintlichen Betrügern hatte. Im Januar kaufte sie Google-Play-Karten für 300 Euro, wenig später für 500 Euro, die aber nicht eingelöst worden sind. Die Polizisten klärten die aufgelöste und gutgläubige Frau auf. Die Ermittlungen dauern an.

Mann lässt sich mit Taxi von Göttingen nach Erfurt fahren und verschwindet, ohne zu bezahlen

Weitere Meldungen der Polizei