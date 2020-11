Teil der Nordhäuser Silhouette wird gerettet: Turmkur für Kunsthaus beschlossen

Der Turm am Kunsthaus Meyenburg wird bald saniert.

Nordhausen. Der Stadtrat von Nordhausen beschließt nach teils irritierender Diskussion die Sanierung des Turms am Kunsthaus Meyenburg.

Mit den ungleichen Türmen von St. Blasii oder Nordbrands flaschenförmigen Silos hat Nordhausens Silhouette viel zu bieten. Dafür, dass ein anderer markanter Teil erhalten bleibt, hat der Stadtrat gesorgt. Der vergab Bauleistungen für die Rettung des Turms am Kunsthaus. Laut Bauamtsleiter sei das Gestein so porös, dass schon Brocken abgestürzt seien. Ein Zaun sorgt seitdem für Sicherheit. Das Rathaus sieht unkontrollierten Wassereintritt in die Wand als Ursache. Abhilfe schaffen soll eine Firma aus Sachsen.