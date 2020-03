Teilzeitarbeitin Frauenhand

Die Zahl ist alarmierend. Aktuell sind 74 Prozent aller Beschäftigten im Landkreis Nordhausen, die einen Teilzeit- oder Minijob haben, Frauen. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG, anlässlich des Internationalen Frauentages hingewiesen, der am Sonntag gefeiert wird. Dabei stützt sich die Gewerkschaft auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit – und fordert zugleich größere Anstrengungen bei der Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt.

Besonders problematisch ist die Situation in solchen Berufen, die eher von Frauen dominiert werden. Dazu gehören beispielsweise Servicekräfte in der Gastronomie oder Verkäufer in der Bäckerei.

Wenn dort nicht nach Tarif gezahlt wird, treffen niedrige Löhne häufig auf Teilzeitjobs und befristete Stellen, so die NGG-Einschätzung. Die Folgen seien geringe Einkommen und im Alter Mini-Renten. Auch die Aussichten auf mehr Geld oder gar eine Gehaltserhöhung stehen bei Damen, die nur zwischen 20 und 25 Stunden pro Woche arbeiten, eher schlecht. Das ist das Ergebnis einer Studie.

Nun sind nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Politik gefragt. Nur sie können an dem Zustand etwas ändern und die Frauen den Männern gleichstellen.