Telefonierender Radfahrer wird rabiat - Autofahrer übersieht Radler

Nordhausen. Bei den Meldungen der Polizei aus Nordhausen dreht sich am Montag alles um das Fahrrad.

Weil er beim Radfahren mit dem Handy telefonierte, wollten Polizisten am Sonntagnachmittag in Nordhausen einen 29-jährigen Mann kontrollieren. Wie die Polizei am Montag berichtet, wollte der Mann nicht anhalten.

Den Polizisten gelang es, ihn zu stoppen. Da er sich geweigert habe, einen Ausweis vorzulegen, habe die Polizei ihn durchsuchen wollen, schreiben die Polizisten in einer Meldung. Der Mann habe sich massiv gewehrt und beleidigte die Beamten.

Der Mann musste medizinisch versorgt werden, da er sich durch die Gegenwehr leicht verletzt hatte. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Autofahrer übersieht Radfahrer beim Ausparken

Ein 66-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Badestraße in Richtung Lungenklinik in Neustadt/Harz mit einem Mercedes Vito kollidiert. Nach Angaben der Polizei hatte dessen 27-jähriger Fahrer den Radfahrer übersehen, als er rückwärts aus einer Parklücke fuhr.

Der Radfahrer stürzte und musste medizinisch versorgt werden. Er wurde leicht verletzt.

Unbekannte stehlen Räder von Grundstück

Gleich zwei Räder klauten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag im Tannenweg in Nordhausen. Die Räder standen, mit einem Ringschloss verbunden, auf einem Grundstück.

Wie die Polizei mitteilt, betraten der oder die unbekannten Täter das Grundstück und nahmen die Räder mit. Es handelt sich um zwei Mountainbikes der Marke Bulls, Modell ATB und Zarena Street 2 in blau und lila, violett. Der Schaden wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt.

