Görsbach. Wann die Narren des Karnevalsverein im Januar und Februar 2023 feiern.

Die Narren des Görsbacher Karnevalsvereins fiebern den Sitzungen der 68. Kampagne entgegen. Wie Präsidentin Mandy Henning mitteilt, steigt die erste Abendveranstaltung am 14. Januar ab 19.11 Uhr im Gasthaus „Zur Schweiz“. Am 29. Januar wird dort ab 14.33 Uhr das 65. Jubiläum des Kinderkarnevals gefeiert, unter anderem mit einem Festumzug. Die Nachmittagsveranstaltung steigt am 5. Februar ab 14.11 Uhr, der Jugendkarneval am 10. Februar ab 20.11 Uhr und die Weiberfastnacht am 16. Februar ab 19.33 Uhr.

Für die zweite Abendveranstaltung ist der 18. Februar reserviert. Hier geht es 19.11 Uhr los. Der Kartenvorverkauf findet bei Kohls Schönheitspflege in Heringen statt. Für den Jugendkarneval gibt es in Mos Fashion Lounge in Nordhausen Karten.