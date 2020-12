Termine für Entsorgung ändern sich

Durch die Feiertage zu Weihnachten und Neujahr verschieben sich die Abfuhrtermine von Rest- und Bioabfall, Papier und Pappe sowie der Gelben Säcke, teilt die Kreisverwaltung mit. Bereits am Samstag, 19. Dezember, werden die Abfälle abgefahren, die sonst am Montag, 21. Dezember, an der Reihe wären. Auch alle anderen Abfuhren erfolgen in der 52. Kalenderwoche einen Tag eher als gewohnt. Somit findet die letzte Abfuhr für den 25. Dezember einen Tag früher am 24. Dezember statt. Am 31. Dezember werden die Abfälle laut Kalender abgefahren. Die Abfuhr an Neujahr verschiebt sich auf den Samstag, 2. Januar.

Das Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode ist am 19., 24., 31. Dezember und am 2. Januar geschlossen. Bei kostenpflichtigen Abfällen wird EC-Zahlung bevorzugt. Die Abfallservicestation der Südharzwerke Nordhausen ist vom 21. bis 23. Dezember und vom 28. bis 30. Dezember von 7 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Die Sammelstelle für Elektro-Altgeräte der Nordthüringer Werkstätten hat bis 23. Dezember sowie vom 28. bis 30. Dezember von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet. In der Zeit vom 21. Dezember bis 10. Januar werden Elektro-Altgeräte nur in haushaltsüblichen Mengen entgegengenommen.