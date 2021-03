Test-Bus ist im Landkreis Nordhausen unterwegs

Nordhausen. Kostenfreie Corona-Schnelltests bietet der Landkreis in diesen Tagen mit seinem Bus in Bleicherode, Heringen und Ellrich an.

Der Landkreis arbeitet jetzt mit der Johanniter-Unfall-Hilfe zusammen, die ab dieser Woche den Test-Bus dauerhaft betreut. „Durch die Kooperation mit den Johannitern können wir für jedermann Tests anbieten“, erklärt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Bislang war unser Test-Bus in erster Linie in Unternehmen und Einrichtungen, um dort vor Ort Schnelltests anzubieten. Wir sind auch sehr dankbar, dass inzwischen viele niedergelassene Ärzte Schnelltests in den Schulen machen und auch in ihren Praxen anbieten.“