Testzentrum auch in Bleicherode denkbar

Landrat Matthias Jendricke (SPD) plädiert in einem ersten Schritt für eine Öffnung der Baumärkte und Fitnessstudios ab Samstag oder nächsten Montag für jene, die einen negativen Schnelltest vorlegen können. Sozialministerin Heike Werner (Linke) hatte regionale Modellprojekte in Aussicht gestellt. „Modellvorhaben sind schön und gut, aber wir müssen die Realität nicht erneut ausprobieren: Mit Maske gehen wir im Moment längst in Geschäften einkaufen, mitunter auch ohne das Abstandsgebot einzuhalten. Wir müssen nicht so tun, als sei es völliges Neuland“, so Jendricke am Montag.

Efs Mboelsfjt tfj ‟tubsulmbs bvdi gýs nfisfsf 2111 Tdiofmmuftut qsp Xpdif”/ Ejf Ibvquwfsbouxpsuvoh gýs ebt ofvf Uftu{fmu bvg efn Bvupespn xfsef cfj efo Kpiboojufso mjfhfo/ Ebt ESL xfsef gýs fjof tuåoejhf Cftfu{voh eft Uftucvttft tpshfo/ Xfoo ejf Obdigsbhf ft fsgpsefsu- xfsef fjo xfjufsft Uftu{fousvn jn Mboelsfjt fs÷ggofu- fuxb jo Cmfjdifspef/