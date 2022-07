Textilfreies Baden bei Kerzenschein im Nordhäuser Jugendstilbad

Nordhausen. Badehaus lädt vor den Revisionswochen zu einer langen Sauna-Nacht in Nordhausen ein.

Eine lange Sauna-Nacht veranstaltet das Nordhäuser Badehaus am Sonnabend, 9. Juli, kündigt Bereichsleiterin Christin Ivanov an. Diese sei zugleich die erste Mitternachtssauna der aktuellen Saison im Nordhäuser Hallenbad in der Grimmelallee.

Die Besucher können einen erlebnisreiche Saunaabend verbringen, verspricht Christin Ivanov. Von 20 bis 24 Uhr warten musikalische Untermalungen an der Gitarre in entspannter Atmosphäre sowie kulinarische Köstlichkeiten auf alle Gäste. Auf der Saunadachterrasse bekommen sie feuriges Chili con Carne aus dem Kessel, leckere Sommer-Bowle und frisch zubereitete Waffeln. Die Saunagäste können sich zudem auf besondere Aufgüsse und belebende Düfte freuen.

Ab 20 Uhr soll das textilfreie Baden bei Kerzenschein im Jugendstilbad das Programm der Saunanacht abrunden. „Wir wollen unseren Gästen mit der langen Sauna-Nacht zum Samstagabend ein besonderes Angebot bieten, um sie für die kommenden zwei Revisionswochen zu entschädigen“, erklärt Badehaus-Geschäftsführer Jens Eisenschmidt. „Vielleicht kommt auch der eine oder andere neue Gast, der von unserer Qualität überzeugt sein wird. Wir freuen uns sehr auf diesen besonderen Abend.“