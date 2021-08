Mit der Komödie „Extrawurst“ ermöglicht das Theater Eisleben seinem Publikum den Blick in einen Tennisclub.

Theater bietet Extrawurst in der Rosenarena in Sangerhausen

Sangerhausen. Ensemble aus Eisleben gastiert am 27. August mit einer Komödie im Rosarium.

Die langjährige bewährte Zusammenarbeit zwischen dem Theater Eisleben und der Rosenstadt Sangerhausen GmbH soll am Freitag, 27. August, ihre Fortsetzung finden, kündigt Karin Thom. Sprecherin der GmbH, an. Das Theater-Ensemble ist um 19.30 Uhr mit „Extrawurst“ in der Rosenarena des Rosariums zu Gast.

Das Stück sei eine „schnelle, hochpointierte und sehr aktuelle Komödie“, meint Karin Thom. Es stamme von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob. Die Zuschauer seien als „Vereinsmitglieder“ direkt in das Geschehen rund um die „Extrawurst“ einbezogen, so Thom.

Zur Handlung der Komödie sei nur so viel verraten: Es ist Grillzeit, und die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs soll über den Kauf eines neuen Grills abstimmen. Nun jedoch soll für das einzige türkische Mitglied des Clubs ein Extra-Grill angeschafft werden. Der gut gemeinte Vorschlag löst heftige Diskussionen aus, und der eigentlich friedliche Verein steht vor einer Zerreißprobe.

Einlass ist ab 18 Uhr. Es gelte 3-G-Regel (getestet, genesen, geimpft), erklärt Karin Thom. Der entsprechende Nachweis sei bereitzuhalten und vorzulegen. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten gibt es am Haupteingang des Europa-Rosariums sowie online unter www.sangerhausen-tourist.de.