Mit dem Holger-Biege-Liederabend "Will alles wagen" kommt Johannes Geißner nach Nordhausen.

Theater lädt in Nordhausen zum Frühstück ein und stellt seine nächsten Produktionen vor

Nordhausen. Darauf darf sich das Publikum in Nordhausen freuen: Revue-Operette, Liedermacher-Porträt und Musical-Comeback sind demnächst auf der Bühne zu erleben.

Regie-Teams und Mitwirkende der bevorstehenden Produktionen stellen am Sonntag, 26. November, beim Theaterfrühstück ihre Konzepte und Ideen vor. Zugleich wollen sie mit musikalischen Beiträgen die Lust auf einen Theaterbesuch wecken.

Das Publikum kann bereits ab 10 Uhr ein leckeres Frühstück einnehmen. Anschließend erfährt es Wissenswertes über die Revue-Operette „Im weißen Rössl“, den Holger-Biege-Liederabend „Will alles wagen“, die Produktion des Jungen Theaters „Der Junge mit dem längsten Schatten“ und die Musical-Revue „A New York Christmas“.

Operndirektor Benjamin Prins inszeniert die Operette „Im weißen Rössl“, die am 1. Dezember ihre Premiere feiert. Er verrät, worauf sich die Theaterbesucher freuen dürfen. Dem DDR-Liedermacher Holger Biege widmen sich Johannes Geißner, Ensemblemitglied am Theater Rudolstadt, und Pianist Thomas Voigt ab 5. Januar. Das Junge Theater zeigt ab 21. Januar im Jugendclubhaus das Stück „Der Junge mit dem längsten Schatten“. Regisseurin Mechthild Harnischmacher hat einen spannenden Konzeptionsansatz. Nach dem Erfolg von 2021 nimmt das Theater „A New York Christmas“ ab 8. Dezember wieder auf den Spielplan.