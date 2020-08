Benneckenstein. Publikum feiert beim Festival in Benneckenstein die Uraufführung des Stücks „Es ist noch nicht so weit“. Wegen Corona sind nur 200 Zuschauer erlaubt.

Theater-Premiere auf der Waldbühne in Benneckenstein

Mit einer gefeierten und ausverkauften Premiere ist das Festival der darstellenden Künste, Theaternatur 2020, in Benneckenstein gestartet. Zum Auftakt wurde Sören Hornungs Stück „Es ist noch nicht so weit“ uraufgeführt.

200 Zuschauer genossen die Aufführung. Mehr Besucher lassen die Corona- Abstandsregeln nicht zu.

In dem Stück wird die Menschheit im Jahr 2020 von einer gewaltigen Krise heimgesucht. Von dieser Krise bleiben auch Kassandra und ihr Vater nicht verschont. Obwohl sie sich in ihrer Wohnung zurückgezogen haben, brechen immer mehr von der Krise getriebene Menschen in ihren Alltag ein und konfrontieren sie mit ihren Geschichten. Während Kassandra versucht, in den Geschichten „der Gäste“ einen Sinn für ihr eigenes Leben zu finden, verweigert sich ihr Vater jeglicher Erzählung. Denn: Mit der Wende hatte er seinen Job als TV-Sandmann der alten Bundesrepublik, damit seinen Lebenssinn verloren und sich geschworen, nie wieder auch nur einer Geschichte zu vertrauen. Als nun sein erfolgreicher Kollege aus dem Osten auftaucht, reißen die alten Wunden auf und die Situation eskaliert.

Anlässlich Hornungs zweiter Auftragsarbeit für das Benneckensteiner Theater-Festival versuchen der preisgekrönte Autor und Regisseur Janek Liebetruth gemeinsam, die deutsche Einheit und ihre Auswirkungen auf die Menschen heute, 30 Jahre später, zu beleuchten. Dabei bedienen sie sich eines der wohl bekanntesten Symbole des deutschen Teilung und Wiedervereinigung – dem Sandmann.

Auf der Bühne agieren die Schauspieler Hans Klima, Elaine Cameron, Benjamin Kramme, Carolin Wiedenbröker, Jennifer Sabel und Achim Wolff. Das Stück wird noch bis zum Dienstag auf der Waldbühne gespielt. Weitere Informationen zum Spielplan, zu den Hygienemaßnahmen und zum Kartenvorverkauf, der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vorzugsweise im Onlineshop erfolgen sollte, erhält man auf der Seite www.theaternatur.de im Internet.