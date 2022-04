Theaterjugendclub feiert mit „Die Räuber 2.0“ Premiere

Nordhausen. Mit der modernen Version von Friedrich Schillers Erstlingswerk bringen die Jugendlichen ein zeitloses Stück auf die Bühne.

Die Uraufführung von Friedrich Schillers „Die Räuber“ 1782 in Mannheim hat ihn über Nacht berühmt gemacht – und berüchtigt. Ist dieser Klassiker heute noch aktuell? Der Theaterjugendclub beweist es mit Ronald Winters Fassung von Schillers Erstlingswerk in „Die Räuber 2.0“. Das Stück erlebt am Samstag um 19.30 Uhr im Großen Haus des Theaters seine Premiere.

Schiller war 17 Jahre alt, als er „Die Räuber“ schrieb und steckte mitten in seiner Ausbildung zum Militärarzt. Im gleichen Alter sind die Spieler vom Theaterjugendclub und es sind letztlich auch die gleichen Themen, die die jungen Leute bewegen: Aufbegehren gegen die Eltern, Suche nach der eigenen Identität, Infragestellen der bisherigen Werte.

Was passiert, wenn aus Brüdern Feinde werden? Karl hatte es geschafft. Er, der Liebling des Vaters, konnte sich der kontrollierenden Fürsorge entziehen und zum Studium nach Leipzig gehen.

Franz dagegen sitzt in der Pampa fest und steht noch immer unter der Fuchtel des Vaters, der ihn mehr duldet als liebt. Wütend über die Zurückweisung will sich Franz mit seinen Kumpeln dafür am Vater und seinem Bruder rächen.

In Ronald Winters moderner Version stellen sich die Jugendlichen die Frage, wie sie in einer ähnlichen Situation wie Schillers Hauptfiguren reagiert und gehandelt hätten. In zusätzlich zur Handlung eingebrachten Monologen erfährt das Publikum etwas über die tatsächliche Lebenswelt der Spieler.

Bis heute ist es gerade dieses Jugendwerk Schillers, das in einer modernen Lesart junge Menschen zur Literatur und theatralischen Auseinandersetzung leiten kann. Daniela Bethge inszenierte das Stück. Das Bühnenbild entwarf Birte Wallbaum. Für die Kostüme sorgte Carolin Flucke.

Weitere Vorstellungen gibt es am 26. April sowie am 10. Mai, jeweils um 18 Uhr im Großen Haus. Die Karten sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.