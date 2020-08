„Theaternatur“ auf der Zielgeraden

Benneckenstein. Bis Ende dieser Woche läuft das Festival in Benneckenstein.

Bis Ende dieser Woche läuft noch das Benneckensteiner Festival der darstellenden Künste „Theaternatur“. Am heutigen 18. August steht das Stück „Mauerschau“ auf dem Plan: kein Projekt über die Mauer, sondern über eine spezifische Konstellation zwischen deutscher Geschichte und privater Biografie, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 20.30 Uhr im Waldstudio.

Am Mittwoch heißt es um 19.30 Uhr „Beautific Charmes – Schrecklich Schöne Reize“. Die Künstler bringen ein Gesamtkunstwerk aus Performance, Konzert, Party und Cabaret auf die Bühne, verbinden Pop und Rock mit Elementen aus Chanson und Cabaret. Sie inszenieren ihre Texte musikalisch, vereinen Hochkultur mit Subkultur. Ihre Musik und ihre Bühnenshow entwerfen stets eine zweite Handlungsebene. In doppelbödigen Texten setzen sie sich mit aktuellen Themen auseinander, unterhalten und bereiten dem Statement für Vielfalt, Solidarität und dem bunten Miteinander eine Bühne.

„Fallsucht“ heißt es am Donnerstag ab 17 Uhr im Waldstudio. In dieser Performance wird von einer Krankheit erzählt, die von der Aura des Geheimnisvollen umgeben ist: Epilepsie. Die Performerin Lara Scherpinski beschäftigt sich in dem autobiografisch-theatralen Solo-Stück mit der politischen Aufarbeitung der Euthanasie sowie gesellschaftlichen Stigmata zwischen Heiligsprechung und Dämonisierung.