Thomas Mund möchte Bürgermeister in Leimbach werden

Leimbach. Der 43-jährige Chef der Nordhäuser Stadtwirtschaft und der Südharzwerke kandidiert in seinem Heimatdorf als parteiloser Einzelbewerber.

Thomas Mund möchte Ortsteilbürgermeister in seinem Heimatdorf Leimbach werden. Er kandidiert als parteiloser Einzelbewerber. Die Wahl ist am 4. Juli. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Der städtische Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Wahlvorschlag zugelassen.

Thomas Mund ist Geschäftsführer der Nordhäuser Stadtwirtschaft und der Südharzwerke. In Leimbach kennen viele Dorfbewohner den 43-Jährigen auch als einen der Protagonisten des örtlichen Kultur- und Karnevalvereins.

Da nur ein Wahlvorschlag existiert, erfolgt die Bürgermeisterwahl ohne Bindung an den Bewerber. Das heißt: Die Leimbacher Wähler können entweder den Kandidaten auf dem Stimmzettel ankreuzen oder eine andere wählbare Person eintragen. Es bestehe jetzt noch eine Woche die Möglichkeit, gegen den Beschluss des Wahlausschusses Einspruch zu erheben, erklärt Lutz Fischer, Sprecher der Nordhäuser Stadtverwaltung.

Der bisherige Leimbacher Ortsteilbürgermeister Manfred König (CDU) hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Seit 1967 agierte der heute 77-Jährige im Leimbacher Gemeinderat. Seit 2009 war er Ortsbürgermeister.

Die Amtszeit des neuen Dorfchefs, der am 4. Juli gewählt wird, orientiert sich an der Legislaturperiode des Nordhäuser Stadtrates – dauert demzufolge bis 2024.