Gefühlt halb Nordhausen war am Freitagabend auf den Beinen, als die Nordhäuser Hochschule zum achten Mal zur Langen Nacht der Wissenschaften einlud. In 40 Vorträgen und Veranstaltungen konnten die Besucher zuhören, zusehen oder auch einmal selbst experimentieren.

„Unsere Veranstaltung war richtig gut besucht“, sagt Hochschul-Sprecherin Tina Bergknapp in einer ersten Bilanz. Die Gäste hätten teilweise an der Seite in den Hörsälen stehen müssen. „Die Kapazitätsgrenzen wurden zum Teil sogar überschritten. Aber es gab genügend Ausweichangebote, so dass man sich schnell etwas anderes anschauen konnte“, berichtet sie. Zum Beispiel konnte man im Sensoriklabor als Testperson herhalten und Schokolade kosten. Von diesem Angebot machten über 220 Probanden Gebrauch.

Oder die Besucher begaben sich ins August-Kramer-Institut, wo Hochschul-Mitarbeiter Pascal Leibbrandt anschaulich demonstrierte, wie stabil Glas ist, wie es hergestellt und wo es mittlerweile überall eingesetzt wird. Am Ende seiner Ausführungen durften die Gäste auch einmal selbst zum Hammer greifen und eine Glasplatte zertrümmern.

Bei der mittlerweile vierten Indoor-Flugshow im überfüllten Audimax zeigten Professor Klaus-Peter Neitzke und seine Mitarbeiter zum Teil waghalsige Flugvorführungen mit Drohnen und Mini-Luftschiffen, die mit Helium gefüllt waren. Doch auch die theoretischen Grundlagen wurden nicht vergessen und zum Beispiel Systeme zur Drohnenabwehr vorgestellt.

Doch es ging nicht nur um interessante Technik an diesem Abend. Auch die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gaben viele Einblicke in wichtige Themen der Gegenwart. Zum Beispiel beschäftigten sich Melano Dadalauri und Ron Schenke vom „International Office“ der Nordhäuser Hochschule mit dem Thema Einwanderung in Thüringen. Sie führten aus, wie sich Thüringen in den nächsten 30 Jahren demografisch verändern wird.

„Der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten. Es werde immer weniger Kinder geboren und die Thüringer immer älter“, führte Ron Schenke aus. Schon jetzt seien die Thüringer mit einem Durchschnittsalter von 48 Jahren mit die Ältesten in Europa.

„Thüringen wird 18 Prozent seiner Einwohner verlieren in den nächsten zehn Jahren“, so Schenke weiter. Mit verheerenden Folgen für den Freistaat. Denn lohne sich dann noch eine Busfahrt übers Land, wenn niemand mehr einsteigt? Auch in Nordhausen werde dieser Prozess einsetzen und die Südharzer Region bis ins Jahr 2035 über 20 Prozent ihrer Einwohner verlieren.

Wie kann man diese Verluste ausgleichen, um den steigenden Arbeitskräftebedarf zu decken? „An einer verstärkten Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland kommen wir nicht vorbei. Denn eine verlängerte Arbeitszeit, höhere Löhne und Gehälter oder eine bessere Struktur der Arbeitsabläufe, wie sich viele Unternehmen wünschen, werden nicht ausreichen“, erklärte Schenke.

Dennoch sei die Zuwanderung kein Allheilmittel. Genauso wichtig seien Faktoren wie gute Kinderbetreuung, günstiger Wohnraum oder viel Natur als Standortvorteile in Thüringen. Auch die Angleichung des Lohnniveaus sowie die Gewinnung von Rückkehrern aus den alten Bundesländern würden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.