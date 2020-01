Thüringens Wandel vom Sorgenkind zum Chancenland

Der demografische Wandel wird zunehmend in der Gesundheitswirtschaft spürbar. Die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates (GfAW) hatte deshalb zum Workshop „Bleib Agil“ ins Nordhäuser Bürgerhaus eingeladen. „Wir wollen Strategien für die tägliche Arbeit aufzeigen und Denkanstöße geben zur Bindung und Gewinnung von Fachkräften an Unternehmen“, sagte Katharina Kühn, Geschäftsführerin der GfAW, zu Beginn der Veranstaltung.

Bevor die Fachreferate losgingen, richtete Professor Zwanziger von der Nordhäuser Rolandgruppe einige Grußworte in Nordhäuser Platt an die Teilnehmer. „Der Bedarf in der Pflege wird immer größer. Wo soll das Personal herkommen? Dazu habe ich zwei Vorschläge: Erstens bessere Bezahlung und zweitens würde ein Jahr sozialer Dienst vielen jungen Menschen guttun“, sagte das Nordhäuser Original. Stattdessen gehe es ach dem Abitur lieber für ein Jahr zur Selbstfindung nach Neuseeland, gab er zu bedenken.

Stimmung hat sich verbessert

Professor Michael Behr, Abteilungsleiter im Thüringer Sozialministerium, sprach über Bedarf und Nachfrage in der Pflegebranche. „Ein hoher Fachkräftebedarf ist per se nicht schlecht, wird aber dann zum Problem, wenn er nicht gedeckt werden kann“, erklärte er. In den späten 90er-Jahren sei das noch anders gewesen. „Damals hatten wir 200.000 Arbeitslose in Thüringen, kamen 40 Arbeitslose auf 100 Arbeitnehmer in der Gruppe über 48 Jahre, heute hat sich das grundlegend geändert. Heute sind es nur noch sieben Arbeitslose auf 100 Arbeitnehmer“, führte Behr aus.

Auch die Stimmung habe sich deutlich gewandelt. „Wenn ich heute übers Land fahre, erlebe ich positiv gestimmte Menschen in Thüringen“, hat Behr beobachtet. Im bundesdeutschen Glücksatlas, der von der Post herausgegeben wird, finde das seine Abbildung. „Noch nie waren die Menschen so zufrieden wie heute, noch nie die Löhne so hoch“, lasse sich darin ablesen. „Thüringen ist vom Sorgenkind zum Chancenland geworden“, betonte der Abteilungsleiter.

„Die Pflegebranche ist eine Boombranche“, sagte Michaela Fuchs vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus Halle in ihrem Vortrag „Arbeitskräftebedarfe in der Pflegebranche“. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Pflege sei in den jüngsten zehn Jahren um 40 Prozent gestiegen. Gerade im Landkreis Nordhausen liege der Anteil an allen Beschäftigten in Thüringen mit 9,2 Prozent in der Pflegebranche sehr hoch gegenüber dem Landesschnitt von 6,2 Prozent. „Der Pflegeberuf ist eine Frauendomäne mit einem Anteil von über 70 Prozent, knapp die Hälfte der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit“, führte Fuchs aus. Der Ausländeranteil sei mit zwei Prozent in der Pflege dagegen gering im Vergleich zu vier Prozent insgesamt.

Von den 49.424 Beschäftigten im Jahr 2018 in der Pflege sind 14,4 Prozent (7107 Personen) Altenpflegehelfer und 14,1 Prozent Altenpflege-Fachkräfte (6971). Bei den Krankenpflegern gibt es mehr Fachkräfte (7,2 Prozent oder 3569) als Helfer (4,3 oder 2124). „Seit 2016 ist die Zahl der Helfer regelrecht hochgeschossen. das zeigt, dass die Träger vermehrt Helfer einstellen müssen, weil es zu wenige Fachkräfte gibt“, so Fuchs.

Beim Lohn habe sich in den vergangenen Jahren einiges getan. „Inzwischen wird in der Pflege gutes Geld verdient. Der Unterschied von Ost- zu Westdeutschland ist aber immer noch recht groß“, verdeutlichte Fuchs. Und das trotz einer Lohnsteigerung von 27 Prozent in den vergangenen fünf Jahren in Thüringen. Durchschnittlich wird in der Pflege 2553 Euro in Thüringen gezahlt, im Westen sind es 3304 Euro.

Fachkräfte aus der Ukraine

„Bis zum Jahr 2035 werden bis zu 18.000 Beschäftigte benötigt, um die Rentenabgänge in der Pflegebranche zu ersetzen; weitere 11.000 Beschäftigte werden benötigt, um die steigende Zahl der Pflegebedürftigen zu versorgen“, erklärte Fuchs.

Martina Röder, Geschäftsführerin der Neanderklinik Harzwald in Ilfeld, zeigte in einer Workshoprunde ein Beispiel, wie die Fachkräfteakquise in der Pflege erfolgreich funktionieren kann. Sie stellte ihr Pilot- und Modellprojekt von Fachkräften aus der Ukraine vor. Seit 2013 haben mittlerweile 20 Fachkräfte den Weg nach Ilfeld gefunden, drei erst im vorigen Jahr. Zwölf arbeiten heute noch dort. „Die Unterstützung und Integration wird vom deutsch-ukrainischen Pflegeverband gefördert“, berichtete sie. Im Frühjahr reist Röder erneut in die Ukraine, um weitere Fachkräfte anzuwerben.