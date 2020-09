Thüringer Besuch bei Feuerwehr in Bleicherode

Der Thüringer Innenstaatssekretär Udo Götze besuchte gemeinsam mit Landrat Matthias Jendricke (SPD) die Feuerwehr in Bleicherode. Jendricke betonte die Bedeutung der Stützpunktfeuerwehr und lobte die gelungene Modernisierung der Fahrzeugtechnik, die durch erhebliche Landeszuwendungen möglich war.

Durch die Fusion zur größten Landgemeinde Thüringens mit mehr als 10.000 Einwohnern gehören jetzt zum Bereich Bleicherode 14 freiwillige Feuerwehren mit rund 200 Kräften in den Einsatzabteilungen und über 80 Mitgliedern in den Jugendfeuerwehren. In den Gesprächen mit Staatssekretär Götze ging es daher auch um bereits durchgeführte und anstehende Aufgaben in allen Ortsteilfeuerwehren der Landgemeinde und um die Probleme durch die Corona-Pandemie.

Zu den Förderrichtlinien zur Anschaffung von Einsatzbekleidung und Fahrzeugtechnik tauschten sich Götze und Jendricke mit dem Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes aus. Der Staatssekretär diskutierte mit dem Vorsitzenden Thomas Evers und weiteren Vorstandsmitgliedern über die Belange des Feuerwehrwesens, wichtige Modernisierungen wie die Einführung des Digitalfunks und die Arbeit der Jugendfeuerwehren.

Der Landrat zeigte dem Gast auch das neue Landeslager für Katastrophenschutz in Nordthüringen. „Wir sind froh, dass wir mit dem Freistaat diese Pläne realisieren konnten“, sagte Jendricke. „Unser nächstes Vorhaben, für das wir ebenfalls auf die Unterstützung des Landes hoffen, ist eine Investition in Millionenhöhe. In einem Neubau neben dem Katastrophenschutzlager sollen die Leitstelle und eine neue Atemschutzübungsstrecke untergebracht werden.“

Götze unterstrich, dass der Kreis Nordhausen schon jetzt mit der gemeinsamen Leitstelle mit dem Kyffhäuserkreis eine Vorreiterrolle einnimmt.