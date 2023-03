Thüringer Landesverband für Vertriebene wählt Egon Primas aus dem Landkreis Nordhausen zum Vorsitzenden

Nordhausen. Egon Primas, langjähriger CDU-Politiker aus dem Landkreis Nordhausen, will Erinnerung an Flucht und Vertreibung lebendig halten und zieht Vergleiche zur heutigen Zeit.

Der Landesverband Thüringen der Vereinigung der CDU/CSU–Union der Vertriebenen, Spätaussiedler und Flüchtlinge (OMV) hat einen neuen Landesvorstand gewählt. Egon Primas (CDU) wurde dabei einstimmig in seinem Amt als Landesvorsitzender bestätigt.

In seiner Rede ging Egon Primas unter anderem auf die Kulturpolitik im Sinne des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes ein. Er berichtete über die Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten in Schlesien, Ostpreußen sowie der Ukraine und über den Einsatz für die erleichterte Spätaussiedleraufnahme während der Corona-Zeit und des aktuellen Ukrainekrieges. Weiter informierte er über die Aktivitäten bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, deren Perspektiven und wirtschaftliche Eingliederung sowie über Regelungen der Bundesregierung zur Spätaussiedlerrente. „Deutsche Heimatvertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, die sich in vielfältiger Art und Weise auch bei uns in Thüringen engagieren. Der Angriffskrieg Russlands verdeutlicht, wie eng die Bezüge der Belange dieser Menschen zu den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen sind. Sie haben in Folge der Vertreibung nach dem Weltkrieg ein ähnliches Schicksal erleiden müssen und können sich real in die aktuellen Geschehnisse hineinversetzen,“ so Primas.

Weiter betonte er die Wichtigkeit der Gestaltung des Übergangs von der Erlebnisgeneration zu nachfolgenden Generationen. „Gerade in der heutigen Zeit, wo ein verheerender Krieg auf europäischen Boden stattfindet, muss die Erinnerung an Flucht und Vertreibung und das damit verbundene Leid als mahnendes Beispiel lebendig gehalten werden“, so Primas.