Thüringer Verdienstorden an Peter Pfeifer verliehen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) überreichte Peter Pfeifer, Chef des Nordhäuser Bergbauunternehmens NDH-E, am Freitagabend im Rahmen der Barbarafeier in der Bleicheröder Kaue den Thüringer Verdienstorden. In seiner Laudatio stellte Ramelow die Verdienste Pfeifers für den Bleicheröder Bergbau in den Mittelpunkt. „120 Jahre Bergbau in Bleicherode sind eine tolle Sache, aber 57 Jahre Wirken von Peter Pfeifer sind noch wichtiger“, betonte er. Pfeifer sei es zu verdanken, dass in den 90er-Jahren in Bleicherode weiter Kali gefördert wurde und nicht die Lichter für immer ausgingen.

Auch die anderen Redner des langen Abends würdigten die Verdienste des 75-jährigen Chefs des Bleicheröder Bergbauunternehmens NDH-E, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Thomas Bauer, Chef der Bauer AG in Schrobenhausen, sprach von einer Superleistung für die Firma und die ganze Region. Hartmut Kießling vom Landesbergbauamt überreichte Pfeifer eine „Urkunde über das Ausscheiden einer verantwortlichen Person“ im Bergbau, und Deusa-Geschäftsführer Michael Pfeiffer schenkte dem baldigen Ruheständler zum Abschied eine Blutbuche.