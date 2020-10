Die ersten vier Sinfoniekonzerte der Spielzeit im Theater wurden unter Coronabedingungen nach einer speziell für dieses Haus durchdachten Strategie aufgeführt. Jedes Konzert wurde dreimal gegeben. So war es trotz der Einschränkungen möglich, dass jeder Interessierte die Konzerte besuchen konnte.

Das 4. Sinfoniekonzert war ganz allein der Musik von Joseph Haydn gewidmet. Auch heute sind uns seine Werke näher als gemeinhin geglaubt, so zum Beispiel die großen Oratorien „Die Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“, seine populäre „Sinfonie mit dem Paukenschlag“. Oder sind wir uns dessen bewusst, dass unserer deutschen Nationalhymne die Hauptmelodie aus dem sogenannten Kaiserquartett unterlegt ist.

Haydn hinterließ ein umfangreiches Gesamtwerk. Der Schwerpunkt seines musikalischen Schaffens lag jedoch auf dem Komponieren von Sinfonien. Es sind insgesamt 104. Von der ersten, noch dreisätzigen in Anlehnung an die dreiteilige Opernsinfonia in „kleiner“ Besetzung bis hin zur umfangreichen viersätzigen Sinfonie mit großem Orchester, verstärkt durch den gesamten Bläserapparat, und mit Anwendung der verschiedensten Kompositionstechniken, ebnete er wesentlich den Weg zur Vollendung der klassischen Sinfonie durch Ludwig van Beethoven.

„Anfang und Ende“ war das Motto des 4. Sinfoniekonzertes. Am Anfang erklang die erste Sinfonie, die Haydn einst für den böhmischen Grafen Morzin komponiert hat. Freudig musizierte das Loh-Orchester in Streicherbesetzung, dazu Fagott, Oboen und Hörner im abwechslungsreichen ersten Satz. Ruhiger, ein Andante, und nur von Streichern gespielt, war der zweite Satz. Hier konnte man viele musikalische Extras entdecken – wie zum Beispiel eine „Unterhaltung“ zwischen 1. und 2. Geigen, begleitet durch die tiefen Streicher.

Mit einem raketenartigen Beginn, einem aufsteigenden Dreiklang, endete der 3. Satz kurz als Kehraus. Souverän leitete Generalmusikdirektor Michael Helmrath das Orchester, dirigierte wiederum auswendig.

Haydn hatte viele Jahre in Anstellung des ungarischen Fürsten Esterhazy gestanden, unternahm aber auch zwei Reisen nach London, wo er als freischaffender Musiker den Höhepunkt seines sinfonischen Schaffens erreichte. Die letzte Sinfonie, die Londoner, Nr. 104, beendete das Konzert in Nordhausen. Doch zuvor bereitete der Chefdirigent in seiner gewohnt exzellenten Moderation das Publikum auf das Werk vor, philosophierte über die Charakterisierung „heiter“ eines Musikstückes, und sorgte für ein besseres Verstehen der Musik. Nach langem herzlichen Beifall für Musiker und Dirigent klang das Konzert mit einer Zugabe aus.