Nordhausen. Tierheim möchte eine Katzendame vermitteln, die in einem fremden Garten den Sommer genoss.

Tier der Woche in Nordhausen: Die schöne Erika

Erika sei eine Schönheit, meint Sandra Mühle vom Nordhäuser Tierheim. Gefunden wurde die etwa dreieinhalb Jahre alte Katzendame in einer Gartenanlage in Nordhausen. Sie war nicht gechippt und suchte bei einer Familie Unterschlupf. Langsam, aber sicher sieht nun auch die Familie dem Ende der Gartenzeit entgegen und wolle Erika in guten Händen wissen. Leider meldete sich niemand, der die hübsche Katzendame vermisst.

Das Tierheim sucht nun auf diesem Wege eine neue Familie für Erika. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit könnte Erika auch Freigang genießen. Menschen müssten erst ihr Herz erobern, dann seien auch Streicheleinheiten erwünscht, berichtet Sandra Mühle. Die Katze verlässt das Tierheim kastriert, geimpft, gechippt und entwurmt.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter des Tierheims zu den Öffnungszeiten unter Telefon: 03631 / 90 01 01.