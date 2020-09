Nordhausen. Der siebenjährige Basco braucht menschliche Zuwendung und Erziehung. Das Tierheim in Nordhausen würde den Rüden gern vermitteln.

Tier der Woche in Nordhausen: Dobermann sucht ein neues Zuhause

Zu den gegenwärtigen Bewohnern des Nordhäuser Tierheims gehört auch der 7-jährige Dobermann-Rüde Basco. Er sei „eine wahre Schönheit“, meint Sandra Mühle vom Tierheimverein. „Mit seinem athletischen Körper macht der kastrierte Rüde schon etwas her“, schwärmt sie. Leider habe es das Leben bis jetzt nicht besonders gut mit ihm gemeint. So habe der sensible Dobermann schon einiges erlebt. Kastration und Tumorentfernung standen auf der Liste.

Jetzt sucht man ein passendes Zuhause für den Rüden. Basco sei eine Schmusebacke, der seinen Menschen am liebsten rund um die Uhr am Rockzipfel hängt. Dabei sei er wirklich „zuckersüß“, versichert Sandra Mühle. Das heißt aber auch: Basco bleibt nicht gern alleine und arbeitet an seinen Gesangskünsten, wenn niemand zu Hause ist.

Andere Hunde, Katzen und sonstige Tiere seien nicht so Bascos Welt, und wenn sie dann auch noch vor ihm weglaufen, dann werde sein Jagdtrieb geweckt. Im Moment sei er leider ziemlich mager, obwohl er die Tagesration von einem Braunbären verputzt.

Basco sehnt sich sehr nach viel Zuwendung und Nähe. Er braucht nicht nur schleunigst ein liebevolles Zuhause, in dem er endlich zur Ruhe kommen kann, sondern auch noch ein wenig Erziehung und eine konsequente Führung.

Weitere Fragen beantworten die Tierheimmitarbeiter zu den Öffnungszeiten unter Telefon: 03631 / 900101.