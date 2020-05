Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tier der Woche: Willi sucht eine Familie

Willi ist unser Tier der Woche. Der hübsche Kater hat eine wahre Odyssee hinter sich. Vor einigen Wochen wurde Willi eingesperrt aufgefunden und sofort ins Nordhäuser Tierheim gebracht. Er war sehr stark ausgehungert und dehydriert. Sein Bauch war kahl und der Hals sehr geschwollen. Bei Willi wurde starker Katzenschnupfen festgestellt. Vor lauter Angst und Hunger hatte er sich sein Fell selbst herausgerissen. Es war ein langer und harter Weg zur Genesung, aber Willi und seine Pfleger haben gekämpft, und so langsam wird alles gut.

Der Kater ist etwa zwei Jahre alt und ein toller ruhiger Zeitgenosse, berichtet das Tierheim. Ja, die Augensalbe findet er nicht so toll, und langsam hat er auch genug von der Krankenstation im Tierheim. Er möchte nun eigentlich nur in ein schönes neues Zuhause ziehen und alles, was er erlebt hat, vergessen.

Wer möchte dem schönen Willi ein Zuhause schenken?

Weitere Informationen unter Telefon 03631 / 900101.