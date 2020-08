Museumsleiterin Susanne Hinsching mit der Replik eines Wasserspeiers in der Ausstellung „Einfach tierisch! Vom Hahn zum Pferd“ im Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen.

Tierische Führung im Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen

Das Kunsthaus Meyenburg zeigt aktuell die Ausstellung „Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“ mit Gemälden, Grafiken, Skulpturen und Objekten von 82 verschiedenen Künstlern aus 600 Jahren. Am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr findet die erste öffentliche Führung durch die Sonderausstellung statt. Weitere Führungen sind immer mittwochs um 15 Uhr sowie am Donnerstag, 27. August, um 19 Uhr, kündigt Lutz Fischer, Sprecher der Stadtverwaltung, an.

Die Ausstellung zeigt Tier-Motive in unterschiedlichen stilistischen und künstlerischen Handschriften, die Entwicklung und Vielfältigkeit der Tierdarstellungen, thematisiert aber auch die symbolische Bedeutung der Tiermotive in Religion und Mythologie sowie im Wandel der Zeit. „Zu den Höhepunkten unserer Ausstellung gehören kleine Holz- und Kupferschnitte von Lucas Cranach d. Ä. und Albrecht Dürer, eindrucksvolle impressionistische Grafiken von Max Liebermann sowie die expressiven Pferdedarstellungen von A.R. Penck oder die Bronze-Skulptur Stier von A. Louis Barye“, meint Museumsleiterin Susanne Hinsching.

Die Führungen finden unter Berücksichtigung der geltenden coronabedingten Hygienevorschriften statt. Die Angebote richten sich vorrangig an Familien, einzelne Besucher und kleine Gruppen bis maximal sieben Personen. Die Angabe der Personalien, die Einhaltung der Abstandsregeln sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung während der Führung sind für alle Teilnehmer Pflicht. Die Führungsgebühr beträgt drei Euro pro Person zuzüglich des jeweiligen Eintrittspreises.

Für die Führungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon: 03631 / 88 10 91.