Timurs Trupp im Südharz

Selten war Klopapier ein so guter Gradmesser für den Charakter von Menschen: Wie egoistisch einer ist, lässt sich in Zeiten von Corona am besten an Einkaufswagen und an der Menge der Hygieneartikel darin ablesen. Zeige mir deinen Kassenzettel und ich sage, wie unsolidarisch du bist.

Aber auch zu anderem Papier greifen die Menschen aktuell häufiger als üblich. Zum bedruckten etwa, wohl weil sonst nichts los ist. Der renommierte Spiegel-Autor Ullrich Fichtner griff für seine jüngste Kolumne beispielsweise zu Giovanni Boccaccios „Dekameron“, jenem Klassiker der Weltliteratur, in dem zehn junge Edelleute vor der Pest flüchten und sich in ihrem Exil Geschichten erzählen. Es geht darin um all das, was Menschen zu Menschen macht. Fichtner jedenfalls kommt mit Boccaccio und dem Blick auf Hamsterkäufe zu folgender Einsicht: „Wenn es stimmt, dass Krisen den Stoff zutage fördern, aus dem der Mensch ist, dann unterstreicht die aktuelle, wie unbegabt er zur Solidarität mit anderen ist.“ Nun, Fichtner hat unrecht. Ein Blick in den Südharz hätte ihn eines Besseren belehrt: Hier fiel der Griff ins Bücherregal offenbar zu Arkadi Gaidar. Timur und sein Trupp wären stolz auf uneigennützige Einkaufshelfer und digitale Andachten für verhinderte Kirchgänger.