Tipps für das Wochenende im Südharz

Die Kinder des Zirkus Zappelini führen am Samstag und Sonntag wieder ihre brandneue Produktion „Klingel kaputt, bitte klatschen!“ im Theater unterm Dach in Nordhausen auf.

Südharz. Von den Zappelinins im Nordhäuser Theater unterm Dach bis hin zu Dinosaurier-Modellen auf dem Bebelplatz ist wieder einiges dabei.

Das Wochenende steht vor der Tür. Wir haben ein paar Tipps zusammengetragen.

Taschenlampenführungdurch Brennerei

Eine Taschenlampenführung bietet die Nordhäuser Traditionsbrennerei am Freitag um 20 Uhr an. Thomas Müller führt die Besucher durch die nächtliche Kornbrennerei mit dem Fasskeller, der Branntwein-Niederlage und dem Brennraum. Dazu gibt es natürlich ein paar Kostproben. Karten für den Abend sind für 15 Euro noch im Hofshop der Brennerei in der Grimmelallee 11 in Nordhausen erhältlich.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dinosaurier aufdem Bebelplatz

Dinosaurier-Modelle sind am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der mobilen Erlebnis-Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ auf dem August-Bebel-Platz in Nordhausen zu sehen. Auf dem Freigelände werden 80 originalgetreu rekonstruierte Dinosaurier, die bis zu acht Meter hoch und 28 lang sind gezeigt. Unter anderem Triceratops, Teratosaurus, Parasaurolophus sowie Tyrannosaurus Rex.

Zappelinis imTheater unterm Dach

Wer sich fragt, wo die Zappelinis eine neue Heimat gefunden haben, der erhält eine fantasievolle Antwort in der neuen Produktion „Klingel kaputt, bitte klatschen!“, die im Theater unterm Dach in Nordhausen gezeigt wird. Elf Nordhäuser Kinder laden das Publikum ein, den quirligen Alltag der Artisten zu erleben. Am Samstag um 17 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr können große und kleine Zirkusfans die neue Zirkuskunst feiern.

Chorwerk in derBlasiikirche

Nach langer coronabedingter Zwangspause bringt die Nordhäuser Kantorei erstmals wieder ein Chorwerk zur konzertanten Aufführung in der St.-Blasii-Kirche in Nordhausen. Zu hören sind Werke von Gabriel Fauré und Johann Sebastian Bach. Thomas Kohl (Bariton) singt die Solopartien in der Kantate sowie dem Requiem. Oboe spielt Marius Schifferdecker, Orgel Wolfgang Kupke. Die Nordhäuser Kantorei und das Streichorchester der Kantorei musizieren unter Leitung von Kantor Michael Kremzow. Eintrittskarten für 10 Euro sind an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert findet unter 2G-Bedingungen statt. red