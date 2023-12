Tipps fürs Silvester-Wochenende im Südharz

Nordhausens Kantor Michael Goos zündet am Sonntagabend kurz vor dem Neujahrswechsel auf der Orgel der Blasiikirche ein musikalisches Feuerwerk.

Nordhausen Der Jahreswechsel fällt 2023/2024 auf ein langes Wochenende. Wer dieses nicht nur daheim, bei Freunden oder Verwandten verbringen will, kann wählen zwischen einigen Veranstaltungen kultureller – wie sportlicher Art.

1. Feuerwerk in der Blasii-Kirche

Ein Orgelfeuerwerk zündet Kantor Michael Goos am Silvesterabend in der St.-Blasii-Kirche von Nordhausen. Ab 22.30 Uhr will er noch einmal alle Register der Schuster-Orgel ziehen und musikalische Wunderkerzen sowie Böller darauf erklingen lassen: Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Strauss oder Richard Wagner, aber auch Filmmusik von Hans Zimmer, beeindruckend adaptiert für die Orgel. Das Konzert endet gegen 23.15 Uhr, der Eintritt ist frei.

2. Silvesterlauf in Nordhausen

Der 35. Nordhäuser Silvesterlauf steht diesen Sonntag bevor. Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr an der Sporthalle in Nordhausen-Nord. Strecken von 2,4 Kilometern, 4,0 Kilometern und 7,1 Kilometern stehen zur Wahl. Online sind die Meldungen noch bis zum Samstag, dem 30. Dezember, möglich. Wer sich ganz kurzfristig zur Teilnahme entscheidet, kann sich noch direkt am Start zwischen 8.45 und 9.45 Uhr melden, dann gegen eine Nachmeldegebühr von drei Euro.

3. Grubenfahrten im Kerzenschein

Im Schaubergwerk „Rabensteiner Stollen“ bei Netzkater werden am 30. und 31. Dezember noch einmal besondere Führungen und Grubenfahrten angeboten. Bei diesen wird der Stollen des früheren Steinkohlebergwerks mit Hunderten Kerzen ausgeleuchtet. Schon die Einfahrt mit dem „Rabenstein-Express“ durch das Lichtermeer wird zum Erlebnis. Die Fahrten werden um 10.15, 11.30, 12.45 und 14 Uhr angeboten. Der Eintritt beträgt 22 Euro für Erwachsene und elf Euro für Kinder ab vier Jahren.

4. Traumschiff-Party in Bleicherode

Das Kulturhaus Bleicherode veranstaltet eine Silvester-Party unter dem Motto „Das Traumschiff“. Beginn ist am Sonntag um 20 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band „Last Time“.