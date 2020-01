Görsbach. Was ist am Wochenende im Landkreis Nordhausen los? Das kulturelle Angebot reicht diesmal vom Kartoffelscheibenessen in Görsbach bis hin zum Anbaden im Neustädter Waldbad.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tipps fürs Wochenende im Südharz

Kartoffelscheibenessen

Das Kartoffelscheibenessen in Kühlewinds Pferdestall, quasi die Konkurrenzveranstaltung zum traditionellen Essen der Kartoffelscheiben der Sportgemeinschaft, findet am Samstag ab 18 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße statt. Auch diesmal wollen die Görsbacher Kirmesmusikanten mit ihrer Musik für gute Laune sorgen.

Heinz-Erhardt-Abend

„Danke für das Geräusch“ heißt es wieder am Freitag um 19.30 Uhr im Nordhäuser Theater. Markus Seidensticker ist als Willi Winzig und Manuela Stüßer in verschiedenen Rollen im vergnüglichen Heinz-Erhardt-Abend zu sehen. Das Gastspiel des Rudolstädter Theaters ist letztmalig in Nordhausen zu sehen.

Anbaden

Der neue Termin für das Anbaden im Neustädter Waldbad steht fest. Die unerschrockenen Badegäste stürzen sich am Sonntag von 14 bis 17 Uhr ins kühle Nass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Förderverein des Neustädter Waldbades lädt viele Gäste zu Würstchen, Kuchen, Glühwein und Selters.

Chorkonzert

Am Sonntag findet wieder das beliebte Neujahrskonzert unter dem Motto „Kultur & Kulinarisch“ im Bleicheröder Kulturhaus statt. Das Chor-Ensemble „Cantamus“ aus Nordhausen gestaltet diesen Vormittag. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr.

Neujahrskonzert

Zum Jahresauftakt nimmt das Sondershäuser Loh-Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Michael Helmrath seine Zuhörer auf eine musikalische Reise mit nach Italien. Unter dem Motto „Wo die Zitronen blüh’n“ versprüht das Neujahrskonzert südländische Leidenschaft und pralle Lebenslust. Es wird am Samstag um 19.30 Uhr im Großen Haus des Nordhäuser Theaters aufgeführt.

Arabische Lyrik

Das neue Programmjahr beginnen die Mitglieder des Fördervereins der Dichterstätte „Sarah Kirsch“ in Limlingerode am Samstag um 14.30 Uhr im Geburtshaus der Dichterin, deren Geburtstag sich in diesem Jahr zum 85. Mal jährt. Vortrag und Lesung widmen sich der arabischen Dichtung der Gegenwart mit der geheimnisvollen Verszeile: „Die Minze erblüht in der Minze“. Den Reigen beginnt der Marokkaner Mohammed Bennis, Jahrgang 1948. Er ist Lyriker, Übersetzer, Literaturkritiker und Professor an der Universität in Rabat.

Madama Butterfly

Noch Restkarten gibt es für die Aufführung der Puccini-Oper „Madama Butterfly“ am Sonntag um 18 Uhr im Großen Haus des Nordhäuser Theaters. Sie ist letztmalig in der Rolandstadt zu sehen.