Tipps fürs Wochenende im Südharz

Konzertdoppel

Das Jugendorchester Capella Juventa gibt am 21. August ab 19 Uhr in der Kirche von Werna ein Konzert, am darauffolgenden Tag ein weiteres um 17 Uhr in der Kirche von Ilfeld. Eintritt ist frei.

Hochschulinformationstag

. Für Spätentschlossene findet am 22. August von 13 bis 18 Uhr ein Hochschulinformationstag statt. Interessierte können sich über die Studiengänge, den Campus, das Studentenleben und das Wohnen in Nordhausen informieren. Wegen der Corona-Pandemie wird der Hochschulinformationstag sowohl mit Präsenzveranstaltungen als auch online angeboten. Für die Präsenzveranstaltungen bedarf es einer vorherigen Anmeldung bis zum 21. August, 20 Uhr, über die Homepage: https://www.hs-nordhausen.de/aktuelles/kleiner-hochschulinformationstag/. Sie werden auch per Livestream übertragen.

Rockiger Blues

Der Nordhäuser Jazzclub lädt zum dritten Open-air-Jazzsommer-Konzert mit der Cotton Men Blues Band für Samstag, 22. August, auf den Hof der Nordhäuser Jugendkunstschule ein. Beginn ist 20 Uhr.

Färberwanderung

Historische Färberpflanzen können Interessierte am Samstag, 22. August, bei einer Färberwanderung mit Ulrike Tuschy entdecken. Diese beginnt um 10 Uhr am Ilfelder Färberhof in der Hohnsteiner Straße 21. Zur Wanderung gehört auch, die zuvor bestimmten Färberpflanzen zu verarbeiten. Anmeldung unter Telefon 036331/5 09 35 oder Mail: uli.tuschy@t-online.de.

Führung durch Friedwald

Bei einer kostenlosen Führung durch den Friedwald können Interessenten am Samstag mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. Ein Förster erklärt an mehreren Stationen das Konzept, informiert über alles Wissenswerte. Die Führung dauere etwa eine Stunde. Treffpunkt sei die Infotafel am Parkplatz in der Walkenrieder Straße. Anmeldung unter www.friedwald.de/suedharz oder unter Telefon: 06155/ 84 81 00.

Museumsführung

. Die noch bis zum 13. September laufende Sonderausstellung zum Thema „800 Jahre Reichsstadt Nordhausen“ in der Flohburg vermittelt einen Einblick in die spannende Vergangenheit von Nordhausen, hat aber auch viele aktuelle Bezüge. Diese werden vor allem in den Führungen deutlich. Am Sonntag, dem 23. August gibt Alexander Hahn weitreichende Einblicke in die Welt des 14. Jahrhunderts. Beginn ist 11 Uhr. Weitere Führungen gibt es jeden Mittwoch und Donnerstag ab um 15 Uhr.