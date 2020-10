Jugendkunstschultag

Wie alle anderen zwölf Thüringer Jugendkunstschulen öffnet auch die Nordhäuser Kunstschule am Samstag, 17. Oktober, ihre Türen. Der im Mai verschobene Jugendkunstschultag wartet hier von 11 bis 14 Uhr mit einem Filzworkshop auf.

Jazzfest

Im Rahmen des 37. Nordhäuser Jazzfests gastiert am Samstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr, Buck Wolters in der Cyriaci-Kapelle. In seinem Solo-Programm präsentiert der deutsche Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Autor Klassiker der 1960er- und 1970er-Jahre. Kompositionen von George Harrisson, Stevie Wonder, Jimi Hendrix oder Bob Marley erwecke Wolters durch Virtuosität und emotionale Ausdruckskraft zu neuem Leben, so die Ankündigung. Beim Konzert gibt es nur Sitzplätze, Getränke werden nur in Flaschen verkauft, Gläser sind mitzubringen. Karten gibt es bei Werner Optik und an der Abendkasse.

Sinfoniekonzert

Zwei Sinfonien von Joseph Haydn erklingen beim 4. Sinfoniekonzert des Loh-Orchesters am 18. Oktober um 16, 18 und 20 Uhr im Theater Nordhausen.

Harzwald-Tour

Wanderführer Werner Koppe startet am Sonntag, 18. Oktober, mit Interessierten eine knapp dreistündige Harzwald-Tour. 10 Uhr trifft man sich auf dem Wanderparkplatz am Ortsausgang Ilfeld an der Bundesstraße 4. Gänseschnabel und Nadelöhr sind Stationen, möglich sind andernorts weite Ausblicke in die Südharzer Täler. Unkostenbeitrag pro Person: fünf Euro. Eine telefonische Anmeldung ist nötig unter 03631/ 99 45 47.

Literaturkreis

Der Literaturkreis kommt am Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, im Bonhoeffersaal zusammen. Carla Buhl stellt Robert Seethalers Buch „Der letzte Satz“ vor.