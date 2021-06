Tipps fürs Wochenende im Südharz

Nordhausen. Aufgrund der niedrigen Corona-Inzidenzwerte geht es wieder los mit dem kulturellen Leben im Südharz.

Die Corona-Inzidenz ist schon seit einigen Tagen unter 10 im Landkreis Nordhausen, am Donnerstag lag sie bei 3,6. Das bedeutet, dass wieder Veranstaltungen unter Beachtung der Hygienevorschriften stattfinden können.

Magischer Abend

Nordhausen. Ein magischer Abend erwartet am Freitag um 19 Uhr das Publikum im Zappelini-Zelt am Altentor. Dort steigt „Ein Kurs in ehrlich betrügen“: Alfonso Rituerto verzaubert sein Publikum mit Leichtigkeit und Charme. Seine Zauberkunst weckt alle Sinne. Der gebürtige Spanier ist ein Philosoph der magischen Künste und hat national und international viele Preise gewonnen.

Bürgerenergie-Tag

Nordhausen. Am Samstag steigt der 5. Thüringer Bürgerenergie-Tag im oder am Klimapavillon auf dem Blasii-Kirchplatz. Ab 10 Uhr werden dort die Bürger-Energiegenossenschaften Thüringens ihre Ergebnisse und Visionen für ein dezentrales Energiesystem in Bürgerhand präsentieren. Zum Abschluss wird es um 14 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Bürgerbeteiligung an der Energiewende in Thüringen“ geben.

Ringelnatz-Abend

Neustadt. Die Band Adabei tourt mit ihrem Joachim-Ringelnatz-Abend durch die Region. Am Freitag ist sie ab 19.30 Uhr in der Burgruine Hohnstein bei Neustadt zu erleben. Das zweite Konzert mit überwiegend romantischer Musik folgt am Samstag um 20.30 Uhr im Salzaquellbad in Nordhausen. Und schließlich gestaltet Adabei am Sonntag um 11 Uhr einen Frühschoppen in der Schönen Aussicht in Nordhausen.

Flohmärkte

Ilfeld. Der erste Garagen-Flohmarkt findet in Ilfeld und Wiegersdorf am Samstag von 10 bis 18 Uhr statt. Die 30 teilnehmenden Haushalte sind mit roten und weißen Luftballons gekennzeichnet. Eine Liste aller Teilnehmer ist an jedem Stand erhältlich.

Heringen. Ein normaler Flohmarkt steigt dagegen in Heringen von 10 bis 14 Uhr an der Kirche. Der Erlös soll der Sanierung der Kirche zugutekommen.

Dorfspaziergang

Friedrichsrode. Der Verein Kulturland Hainleite lädt zum Dorfspaziergang durch Friedrichsrode ein. Von 11 bis 17 Uhr werden am Samstag 14 Höfe ihre Tore öffnen. In Form einer lose verbundenen Ausstellung gewähren Künstler Einblicke in ihr Schaffen. Malerei, Grafik, Fotografie, Holzskulpturen, Kunstbücher und handgefertigte Seifen.

Lesung

Ellrich. Der Braunschweiger Professor Jan Röhnert hält am Samstag um 17.30 Uhr die Lesung „Vom Gehen im Karst“ in der Ellricher Johanniskirche. Eine Voranmeldung unter mail@bund-goettingen.de ist notwendig.

Wanderung

Niedersachswerfen. Eine fünf Kilometer lange Wanderung über den Mühlberg bietet der Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser am Samstag an. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Infopavillon am Mühlbergsweg.