Tipps fürs Wochenende im Südharz

Auf dem August-Bebel-Platz in Nordhausen kann die Saurierschau noch bis Sonntag besucht werden.

Südharz. Zwei Lesungen, eine Theaterrevue, Konzerte und Dinosaurier in der Stadt sind zu erleben.

Die Corona-Pandemie hat die Hoffnung auf einen Advent mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten zunichte gemacht. So wird das erste Adventswochenende auch in diesem Jahr ein stilleres als sonst. Einige Veranstaltungen gibt es gleichwohl.

Konzert mit Frauenquintett

Musik vom „Nordhäuser Frauenquintett“ unter Leitung Viola Kremzows erklingt am Sonntag um 15 Uhr in der Basilika von Münchenlohra. Eingebettet werden die Lieder von Lodovico Grossi da Viadana, Lorenz Maierhofer, Ola Gjeilo, Giovanni Pierluigi da Palestrina oder Egil Hovland in eine musikalische Andacht sein.

Die Klosterstube hält die Toilette und einen warmen Raum offen – Kaffee und Kuchen wird es erst im nächsten Jahr wieder geben. Der ursprünglich geplante kleine Weihnachtsmarkt fällt aus.

Bach-Suiten und Hip-Hop-Tanz

„Bach reLoaded“ heißt es am Samstag um 18 Uhr in der St.-Johannis-Kirche von Ellrich. Die Cellisten Sebastian Hennemann und Melissa Hart vom Loh-Orchester spielen Musik von Bach, elektronische Beats liefert DJ Clazz, als Hip-Hop-Tänzer sind Willie Stark, Tanya Kupra und Solomon Quaynoo dabei.

Dinosaurier mitten in der Stadt

Dinosaurier-Modelle sind am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Erlebnis-Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ auf dem August-Bebel-Platz in Nordhausen zu sehen. 80 originalgetreu rekonstruierte Dinosaurier, die bis zu acht Meter hoch und 28 Meter lang sind, werden gezeigt.

Veronika und der Korn

Die bunte Theater-Revue „Veronika, der Korn ist da“ ist am Samstag um 19.30 Uhr Uhr erneut in der Traditionsbrennerei Nordhausen zu erleben. Die Veronika wird von Anja Daniela Wagner gegeben, Jean wird von Marian Kalus gespielt, als Samantha am Klavier sitzt Nivia Hillerin-Filges. Es gilt 2G.

Irrtümer nicht nur zu „Aschenbrödel“

Restkarten gibt es noch für die Lesung mit dem Publizisten Mirko Krüger am Freitag, 19 Uhr, in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. Im Mittelpunkt steht sein Buch „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“. Dabei geht Krüger Fragen auf den Grund wie „Warum heißt Aschenbrödel nicht Aschenputtel?“, „Wie emanzipiert ist sie wirklich?“ und „Wieso singt Karel Gott ein Lied im tschechischen Original, nicht aber in der deutschen Version?“. Es gilt 2G.

Böse Geschichten aus Thüringen

Die Großlohraer Schriftstellerin Simone Knodel hat ihre Bücher um ein Werk erweitert: „Unheimlich weihnachtlich – Böse Geschichten aus Thüringen“ heißt dieses. Wer wissen möchte, worum es darin geht, dem sei eine Lesung mit der Autorin empfohlen, an diesem Freitag um 19 Uhr im „KulturFloral“ in Bleicherode.