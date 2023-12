Tipps fürs Wochenende im Südharz

„Gold“ ist das Motto der diesjährigen Adventsausstellung in der Nordhäuser Traditionsbrennerei, die Ulla Otto kuratierte. Am Donnerstagabend wurde die Schau eröffnet, nun kann sie bis 7. Januar 2024 zu den Öffnungszeiten der Brennerei besucht werden.

Festliche und folkige Konzerte und ein Musical ergänzen eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten.

Weihnachtsmärkte im Südharz

Hochstedt laden am Freitag von 16 bis 22 Uhr zum geselligen Beisammensein mit Überraschungen und Köstlichkeiten auf ihre Freilichtbühne. Am Samstag, 11 Uhr, startet in Osterode rund um die Kirche der Weihnachtszauber. Ihre Weihnachtsmärkte eröffnen am selben Tag Ellrich, Heringen und Niedersachswerfen ab 14 Uhr, Uthleben ab 14.30 Uhr, Kehmstedt, Petersdorf, Urbach ab 15 Uhr sowie Klettenberg und Obergebra ab 16 Uhr. Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt in Ellrich um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Gudersleben lädt am Sonntag ab 14.30 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein, Heringen ab 14 Uhr, Lipprechterode ab 15.30 Uhr.

Besondere Weihnachtsmeile in Nordhausen

In Nordhausen verwandelt sich am Sonntag die „Kurze Meile“ (obere Barfüßerstraße) von 13 bis 18 Uhr in die „Kurze Weihnachtsmeile“. Vorbereitet sind einen Jazz-Flohmarkt, Bastelmöglichkeiten und Live-Musik. Unter dem Motto „Weihnachten zusammen“ geht es rund um die Blasiikirche mit einer Feuershow, akrobatischen Darbietungen vom Zirkus Zappelini und landestypischen Weihnachtsliedern von Ukrainern weiter. Weihnachtsgeschichten werden vorgelesen, das kulinarische Angebot ist ebenso vielfältig wie es die Bastelmöglichkeiten sind. Der traditionelle Handwerkermarkt ist von 15 bis 18 Uhr vor der Kirche. Auf dem Weihnachtsmarkt vorm Rathaus und auf dem Nikolaiplatz haben am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr die Glühwein- und Essbuden geöffnet, ab 13 Uhr die Dekoverkaufsstände. Am Sonntag ist in der Rolandstadt zudem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag.

Burgweihnacht mit Baumschmücken

Mit einem Stollenanschnitt beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr die Burgweihnacht auf der Ebersburg von Herrmannsacker. Das Weihnachtsbaumschmücken und auch ein Besuch des Nikolaus folgen.

Advent im Park Hohenrode

„Advent im Park“ heißt es am Samstag im Park Hohenrode von Nordhausen. Ab 14 Uhr werden im Kutscherhaus Kaffee, Kuchen, Kinderpunsch und Glühwein gereicht – so lässt sich nach einem Parkrundgang mit Nikolaus, Engel und Mönch wieder aufwärmen. Wer mag, kann an der Feuerschale draußen Stockbrot backen. Um 16 Uhr beginnt eine Märchenstunde.

Chor hat drei Auftritte

Das Chorensemble „Cantamus“ tritt am Samstag ab 15 Uhr in der Kirche von Hesserode auf. Am Sonntag folgen weitere Auftritte ab 14.30 Uhr in der Traditionsbrennerei Nordhausen im Rahmen der dortigen Adventsausstellung und ab 17 Uhr in der St.-Georg-Marien-Kirche zu Ilfeld.

Zupforchester gibt Konzert

Sein Adventskonzert gibt das Zupforchester Obergebra am Samstag um 15.30 Uhr in der Kirche des Dorfes. Unter der Leitung von Dirigent Wieland Gruppe werden traditionelle und moderne Weihnachtslieder gespielt.

„Schneekönigin“ als Musical

„Die Schneekönigin“ gastiert am Samstag in Nordhausen. Ein achtköpfiges Ensemble bringt die Geschichte von Hans Christian Andersen als Musical auf die Bühne. Beginn ist 15 Uhr in der Wiedigsburghalle.

Gelegenheit zum Mitsingen

Unter dem Motto „Wir suchen Talente“ steht am Sonntag um 17 Uhr die traditionelle „Adventsmusik“ in der St.-Marien-Kirche von Bleicherode statt. Kirchenchor, der regionale Flötenchor und Streicher bringen bekannte Adventslieder zu Gehör. Aber auch Kinder und junge musikalische Talente werden Stücke vortragen. Wer mag, kann mitsingen. Der Eintritt ist frei.

Folkmusik in der „Jazzmangel“

Die Band „Bluebird“ gibt am Samstag ab 20 Uhr ein Konzert im Jazzclub „Jazzmangel“, Barfüßerstraße 3 in Nordhausen. Gespielt wird Folk aus Nordamerika und den Britischen Inseln.

Gottesdienst mit Punsch

Warmer Punsch und natürlich auch Musik gehören am Sonntag um 14 Uhr zu einem Familien-Advents-Gottesdienst in der St.-Philippus-Kirche von Kleinwerther.

Kerzenleuchten für Verstorbene

Der Weltgedenktag für verstorbene Kinder ist am Sonntag Anlass für ein Kerzenleuchten in der Christus-Kirche von Nordhausen, Grimmelallee 51. Von 16 bis 17 Uhr kann hier jeder durch das Anzünden einer Kerze eines Kindes in aller Stille gedenken. Trauerbegleiterinnen stehen für Gespräche bereit.

Hallenser Madrigalisten konzertieren

Sie gastierten schon in Frankreich, Kuba und Israel - am Sonntag kommen die Hallenser Madrigalisten nach Nordhausen. Ab 17 Uhr sind im Dom Kompositionen etwa von Heinrich Schütz, Edvard Grieg und Max Reger zu hören. Zentrales Werk des Programmes ist der bekannte Weihnachtszyklus „A Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten.