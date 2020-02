Der Ellricher Karneval-Verein bittet am Samstag um 19.11 Uhr zur ersten Prunksitzung in den Lindenhof.

Görsbach. Was ist los am Wochenende im Landkreis Nordhausen? Jede Menge Karneval und eine interessante Lesung über Dietrich Bonhoeffer warten auf ihre Gäste.

Tipps zum Wochenende im Kreis Nordhausen

Karneval

Der Karnevalsverein aus Görsbach lädt am Freitag um 20 Uhr zur Festveranstaltung anlässlich des 65. Vereinsjubiläums in das Gasthaus Zur Schweiz ein. Am Sonntag zeigt der Görsbacher Nachwuchs beim Kinderkarneval um 14.11 Uhr am selben Ort sein Können.

Der Ellricher Karneval-Verein startet am Samstag um 19.11 Uhr mit der ersten Prunksitzung im Lindenhof in seine 50. Jubiläumssaison. Um 19.35 Uhr wird das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet.

Bereits zur zweiten Prunksitzung bittet der Bleicheröder Carneval-Club die Freunde der Narretei am Samstag um 19 Uhr ins Kulturhaus. Und am Sonntag steigt am selben Ort um 15 Uhr der Bleicheröder Seniorenkarneval.

Die Zeinbocksröder Narren laden am Samstag um 19.30 Uhr zur ersten Festsitzung im Saal der Familie Liefeith in Wülfingerode ein.

Der Krimderöder Karneval-Club feiert in diesem Monat sein 60-jähriges Jubiläum. Die erste Hauptveranstaltung findet am Samstag um 19.11 Uhr in der Turnhalle der Evangelischen Grundschule statt.

Auch die Lipprechteröder Narren laden an diesem Wochenende zur bereits zweiten Abendveranstaltung um 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Die dritte Veranstaltung im Februar führen die Wipperdorfer Narren am Samstagnachmittag um 14.11 Uhr für die Senioren und Familien in der Kulturscheune am Sportplatz durch.

Pistenparty

Auf dem Außengelände des Familien-Erlebnis-Centers Happylino in Niedersachswerfen steigt am Samstag eine Open-Air-Pistenparty. Geboten werden lustige Mitmachspiele, Virtual-Reality-Skispringen, Gaudi-Biathlon und eine XXL-Reifenrodelbahn. Ab 14 Uhr wird zum Kids-Rodeln für die ganze Familie eingeladen. Ab 19 Uhr sind dann die Erwachsenen beim Nachtrodeln dran. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Bonhoeffer-Wochenende

Der frühere Ratsvorsitzende der EKD, Wolfgang Huber, kommt am Samstag in die Nordhäuser Stadtbibliothek. Er wird um 15 Uhr aus seiner Biografie über den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer lesen, der von den Nazis ermordet wurde. Die Lesung wird von der Evangelischen Kirchengemeinde Niedersachswerfen und dem Evangelischen Kirchenkreis Südharz veranstaltet. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Konzert

Ins Museum Tabakspeicher sind am Freitag die Musikfans eingeladen. Um 19.30 Uhr startet die „Hommage an Klaus Renft“ des Thüringer Sängers und Gitarristen Andreas Schirneck.

Kindertheater

Das Kindertheater Noldin präsentiert am Samstag sein Stück „Peppa Wutz“. Diese Veranstaltung für die ganze Familie findet um 15 Uhr im Begegnungszentrum Nordhaus in der Stolberger Straße 131 statt.

Fackelwanderung

Eine geführte Fackelwanderung zur Wetterfahne führt der Harzklubzweigverein Ilfeld-Wiegersdorf am Freitag durch. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Brücke Schafswiese. Dort können auch Fackeln erworben werden.

Stadtführung

Eine öffentliche Stadtführung bietet die Nordhäuser Stadtverwaltung am Sonntag an. Treffpunkt ist wie immer um 14 Uhr am Roland neben dem Rathaus.