Tipps zum Wochenende im Landkreis Nordhausen: Was ist vom 3. bis zum 5. März im Südharz los?

Nordhausen. Bummeln und Stöbern in Rodishain, mit dem Nordhäuser Badehaus Geburtstag feiern oder sich über berufliche Aussichten informieren: Hier ein Überblick von interessanten Angeboten:

Nach dem Ende der närrischen Saison ist es etwas ruhiger im Veranstaltungskalender geworden. Trotzdem gibt es einige Angebote, die man sich am Wochenende vormerken sollte. Besonders für Mädchen und Jungen, die sich schulisch oder beruflich orientieren müssen, gibt es interessante Termine.

Papierflieger basteln

Im Kinderkirchenladen in Nordhausen sollen zum Aktionstag am Freitag mehrere Modelle cooler Papierflieger gefaltet werden. Mit ausgebildeten Turmführern werden dann die verwinkelten Treppen zum Kirchturm der Blasiikirche erklommen und die ehemalige Türmerwohnung passiert. Dabei sind einige spannenden Geschichten zu hören. Oben angekommen kann jeder den traumhaften Blick aus den Luken über die ganze Stadt genießen. Von dort aus werden dann die Flugzeuge gestartet.

Basar für Kleidung und Spielzeug

Zum dritten Mal findet ein Kindersachen- und Spielzeugbasar im Schützenhaus in Hörningen statt. Am Freitag von 16 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr kann nach Herzenslust gestöbert und gekauft werden. Selbstgebackener Kuchen, Würstchen, Tee oder Kaffee warten ebenfalls auf die Besucher.

Ringelnatz im Schloss

Gedichte, amüsant vorgetragen und musikalisch umrahmt, garniert mit unterhaltsamen Anekdoten aus dem Leben des Joachim Ringelnatz, der gar nicht so hieß, erwartet die Besucher des Heringer Schlosses am Freitagabend. Die unzähligen, teils skurrilen, expressionistischen, immer witzigen und geistreichen Gedichte werden vom umtriebigen Tausendsassa Erik Grun und Silvia Werner rezitiert, während Gerald Michael Fähnrich für die musikalische Begleitung sorgt. Los geht es um 19 Uhr in der Tafelstube des Kulturdenkmals. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Badehaus feiert Geburtstag

Das Nordhäuser Badehaus feiert seinen 22. Geburtstag mit einem bunten Programm. Los geht es bereits am Freitag um 21 Uhr mit einem Konzert der einheimischen Band „Sitzgruppe“. Am Sonnabend organisiert das Team ab 10 Uhr den Familien-Tag, an dem Spiel und Spaß im und am Wasser angeboten werden. Mit dem Schnuppertauchen des TSC Neptun Nordhausen in den Vormittagsstunden, dem Laufball über dem Sportbecken, dem Badehaus-Triathlon mit tollen Preisen und vielem anderen mehr, gibt es wieder viele Mitmachangebote. Der Anschnitt der Geburtstagstorte um 15 Uhr darf natürlich auch nicht fehlen. In den Abendstunden ist dann die erste Mitternachtssauna in diesem Jahr geplant, welche unter dem Motto: „Es war einmal...“ steht. Verschiedene thematisierte Aufgüsse, die eine Zeitreise für die Gäste verspricht, leckere Speisen und eine Cocktailbar erwarten die Besucher. Zusätzlich sorgt eine „flammende Terrasse“ und FKK-Baden im Jugendstilbad bis nach Mitternacht für Stimmung.

Weltgebetstag

Von Freitag bis Samstag finden im Kirchenkreis Südharz viele Veranstaltungen zum Weltgebetstag, bei dem in diesem Jahr das Land Taiwan im Mittelpunkt steht, statt. Alle Termine stehen unter https://www.ev-kirchenkreis-suedharz.de

Gymnasium öffnet Türen

Die Schulgemeinschaft des Humboldt-Gymnasiums Nordhausen lädt alle Mädchen und Jungen der 4. Klasse mit ihren Familien am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Das Gebäude in der Domstraße, in dem die 5. bis 8. Klassen unterrichtet werden, ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Dort kann sich jeder über die Schule und die einzelnen Fächer informieren. Zahlreiche Aktivitäten laden zum Mitmachen ein, die Fünft- und Sechstklässler bieten Führungen durchs Schulhaus an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Tag der Ausbildung

Die Firma Maximator veranstaltet am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr in der Kyffhäuser Straße 7 in Nordhausen einen Tag der offenen Ausbildung. Neben einem informativen Austausch mit den Maximator Auszubildende und den Ausbildern gibt es ebenso tolle Mitmachaktionen und wertvolle Bewerbungstipps. Interessierte Schüler können mit ihren Familien und Freunden in die verschiedenen gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsberufe hineinschnuppern.

Flohmarkt durch das ganze Dorf

Ein ganzes Dorf voller Schätze: Das versprechen die Veranstalter des Hofflohmarktes, der am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr in Rodishain stattfindet. Am Parkplatz am Ortseingang gibt es die Handzettel mit den Lage-Angaben der teilnehmenden Häuser. Diese sind mit Luftballons gut erkennbar. Auch für das leibliche Wohl ihrer Gäste sorgen die Rodishainer. Eine Gulaschkanone mit warmer Suppe sowie Kaffee und Kuchen stehen bereit.

Konzert mit Jazzlegende

Am Samstag ab 19.30 Uhr steht das Scott-Henderson-Trio im Jugendclubhaus in Nordhausen auf der Bühne. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Präsentiert wird das Konzert mit der Gitarrenlegende vom Nordhäuser Jazzclub.