Brieftauben, Rateshow, besinnliche Konzerte und viele stimmungsvolle Weihnachtsmärkte locken am zweiten Adventswochenende in den Südharz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tipps zum Wochenende im Südharz

Brieftauben-Schau

Urbach. Die Thüringenschau der Brieftauben wird am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr in der Festhalle veranstaltet.

Rateshow fürs Fernsehen

Ellrich. „Mach dich ran“ heißt es wieder am Samstag um 11 Uhr in der St.-Johannis-Kirche am Markt. Hier zeichnet das Fernseh-Team das Spiel für die Sendung des MDR auf. Es muss getippt werden, wie der Moderator einen kleinen Test besteht. Derjenige, der den Moderator am besten einschätzen kann, darf sich die Tagesaufgabe anschauen und muss raten: Hat das Mach-dich-ran-Team seine Tagesaufgabe erfüllt oder nicht?

Zauberhaftes Tenortrio

Nordhausen. Ein Nachmittag voller Freude, Wärme und Besinnlichkeit verspricht das Weihnachtskonzert der „Fellas: das Tenortrio“ am Samstag. Die Tenöre wollen ab 14 Uhr in der Herzschlagkirche ihr Publikum verzaubern.

Buntes Musiktheater

Nordhausen. Jan und Henry, die bekannten Erdmännchen-Brüder des Kinderkanals, kommen am Samstag nach Nordhausen. Ab 16 Uhr startet in der Ballspielhalle das Musiktheater für Kinder.

Weihnachtskonzert

Görsbach. Bei Kerzenschein erklingen neue und bekannte Weihnachtslieder am Samstag um 17 Uhr in der St.-Mauritius-Kirche zu Görsbach. Zu hören ist der Männerchor „Harmonie“ aus Hayn sowie der gemischte Chor aus Ellrich.

Musikalische Entwicklung

Nordhausen. Der Konzertchor Nordhausen stellt die musikalische Entwicklung von Weihnachtsliedern und -bräuchen im Laufe der Jahrhunderte am Samstag in einer Präsentation dem Publikum in der Blasiikirche vor. Beliebte Adventslieder erklingen neben internationalen mehrstimmig vorgetragenen Chorsätzen. Die musikalische Weihnachtsstimmung beginnt ab 18 Uhr.

Märchenhafte Lesung

Nordhausen. „Weihnachten – Ein Wintermärchen?“ unter diesem Motto steht am Samstag die humorvolle Weihnachtslesung mit Anja Eisner und Susanne Hinsching in der Flohburg. Der Angriff auf die Lachmuskeln beginnt um 19 Uhr.

Jazzmusikalische Revue

Friedrichsrode. Die Geschichte des Bauhauses ist am Samstag um 20 Uhr in einer Jazz-Wort-Performance im Kunsthof in Friedrichsrode zu erleben. Der Jazzmusiker Frieder W. Bergner wird Geschichten dieser bewegten Jahre erzählen, zitiert dabei dokumentarische Texte von Zeitzeugen und verbindet diese mit Jazzkompositionen nach lyrischen Texten aus den Bauhaus-Jahren zu einer jazzmusikalischen Revue.

Adventswanderung

Ellrich. Am Sonntag laden die Mitglieder des Ellricher Harzklub-Zweigvereins zu einer Adventswanderung im Ellricher Stadtwald ein. Anschließend besteht die Möglichkeit, selbst Mitgebrachtes zu grillen und sich am Lagerfeuer zu wärmen. Treffpunkt ist 10 Uhr am Eingang zum Stadtwald.

Verkaufsoffener Sonntag

Nordhausen. Die Geschäfte der Nordhäuser Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet und laden zum entspannten Weihnachtseinkauf mit der ganzen Familie ein. Parkplätze können kostenfrei in der Innenstadt genutzt werden. Zudem fährt wieder die historische Straßenbahn auf der Linie 1 (Bahnhofsplatz - Südharz-Klinikum - Bahnhofsplatz) gratis im Pendelverkehr.

Klingender Schatz

Liebenrode. In der St.-Petrus-Kirche wird am Sonntag die Orgel eingeweiht. Der klingende Schatz ist ab 14 Uhr zu erleben.

Sprechstunde für kranke Puppen

Heringen. Der Puppendoktor ist am Sonntag in „Renates Eck“, gleich neben der Friedenseiche und dem Heringer Rathaus. Dort hält er von 14 bis 17 Uhr eine Sprechstunde für kranke Puppen- und Bärenkinder ab.

Kaffeeduft im Tabakspeicher

Nordhausen. Im Tabakspeicher, wo die Kaffeezubereitung fast als Kunstform begriffen wird, findet am Sonntag ab 15 Uhr die Veranstaltung „Alte Liebe rostet nicht - Kaffeeduft und Kaffeelust“ statt. Neben dem Genuss von Kaffee werden auch weitere Gaumenfreuden versprochen, wie beispielsweise selbst gebackener Kuchen.

Lieder zum Advent

Woffleben. In der Johannis-Kirche singt am Sonntag der Männerchor aus Neustadt „Lieder zum Advent“. Beginn ist um 17 Uhr.

Weihnachtliche Klänge

Nordhausen. Musikschüler der Gitarrenklasse von Daniela Heise stimmen mit weihnachtlichen Klängen am Sonntag in der Traditionsbrennerei ab 18 Uhr auf Weihnachten ein. Sie spielen neben bekannten Weihnachtsliedern auch Kammermusikstücke und Solowerke der Gitarrenliteratur. Festlich umrahmt wird die Musik durch ihre Lehrerin mit Geschichten und Gedichten im Advent.

Weihnachtsmärkte im Südharz

Weihnachtszauber gibt es am Samstag in Buchholz (14 Uhr), Gudersleben (15 Uhr), Heringen (14 Uhr), Hörningen (16 Uhr), Ilfeld (14 Uhr), Kleinbodungen (14 Uhr), Nordhausen am Rathausplatz (13 Uhr) und zum Handwerkerweihnachtsmarkt auf dem Blasiikirchplatz (15 Uhr), auf Fiedlers Hof in Osterode (12 Uhr), in Rodishain auf dem Mühlenhof (14 Uhr), Uthleben (15 Uhr), Windehausen und Woffleben (14 Uhr). Am Sonntag geht es weiter in Salza (12 Uhr), Heringen (14 Uhr), zur Burgweihnacht auf der Ebersburg in Herrmannsacker (14.30 Uhr), Ilfeld (14 Uhr), Kehmstedt (14 Uhr), Lipprechterode (13 Uhr) sowie in Nordhausen am Rathausplatz (13 Uhr) und zum Handwerkerweihnachtsmarkt auf dem Blasiikirchplatz (15 Uhr).