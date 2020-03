Der Theaterjugendclub Nordhausen feiert am Wochenende die Premiere seines neuen Stücks „Ich bin die Sehnsucht in dir “.

Tipps zum Wochenende im Südharz

Dixie-Konzert

Der Kulturbund präsentiert am Freitag um 19.30 Uhr im Tabakspeicher ein Konzert von Brock’s Dixie. Volkhard Brock – Klarinettist, Saxofonist und Sänger – war jahrelang Frontmann der Hans-Prozell’s Sessionband und gründete 1999 sein eigenes Mini-Swing-Dixieland-Orchester. Zum Konzert in Nordhausen wird Brock vom Weltmusikgitarristen und Banjovirtuosen Christian Stefan begleitet.

Kila-Aktionstag

Nordhausen. „Zöpfe auf die Köpfe“ heißt es am Freitag im Kinder-Kirchenladen (Kila). Beim Aktionstag ab 15 Uhr sind Freunde aus Kamerun zu Besuch und zeigen, wie Kinderköpfe mit Zöpfen kunstvoll gestaltet werden können. Die Haarlänge spielt keine Rolle. Auch mit kurzem Haar kann man mit eingeflochtenen bunten Fäden zum Blickfang werden. Das alles soll zu afrikanischer Musik stattfinden.

Mädelsabend

Niedersachswerfen. Am Freitag und Samstag haben im Saal des Niedersachswerfer Handwagens die Mädels die Oberhand: „Bei einem großem Buffet, Musik der Live-Band Kontrast und einem Show-Programm wird es für jede Dame ein unvergessener Abend“, verspricht der Veranstalter. Restkarten gibt es im Handwagen.

Offene Töpfereien

Harztor. Am Wochenende gewähren die beiden Töpfereien in Harztor Einblicke in ihre Handwerkskunst. Kerstin Wiegandt von der Töpferei Early-Bird-Reine Formsache in der Albert-Kuntz-Straße 3 in Niedersachswerfen und Klaus Lindner von Keramik und Unikate am Harzblick 17 in Ilfeld lassen sich über die Schulter schauen. Beide Töpfer öffnen Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr und zeigen Gästen, wie sie Keramik drehen und aufbauen, führen durch ihre Arbeitsstätte und beantworten Fragen.

Wacker-Fans treffen sich

Nordhausen. Der Fan-Beirat des FSV Wacker 90 lädt Mitglieder und Fans am Samstag um 10.30 Uhr in die Gaststätte Bella India in Nordhausen ein, um die Neuwahl des Präsidiums zu besprechen und sich über den Neubeginn des Fußballclubs Gedanken zu machen.

Skat-Turnier

Hesserode. Zu einem großen Frühlings-Skatturnier lädt Nordhausens Ortsteil Hesserode am Samstag ein. Einlass zu diesem Wettbewerb ist 15.30 Uhr. Bei einem Startgeld von zehn Euro – enthalten sind ein Freigetränk samt Würstchen – sollen eine halbe Stunde später erstmals die Karten gemischt werden.

Tour in Whiskybahn

Nordhausen. Einen Hauch des irischen Feiertages St. Patrick’s Day können Nordhäuser verspüren, wenn am Samstag ab 15 Uhr eine Whiskey-Bahn fährt. Fünf verschiedene Whiskeys der grünen Insel werden verkostet. Start und Ziel ist an der Haltestelle Rathaus, Treffpunkt ist das braune Huhn an den Rathausarkaden. Restkarten gibt es im Spirituosengeschäft Aschenbrenner & Sänger.

Vernissage

Nordhausen. „Küsten des Lichts“ heißt eine neue Ausstellung des Nordhäuser Künstlers Jürgen Rennebach, der vielen als Begründer der Jugendkunstschule und Leiter des Tabakspeichers bekannt ist. Eröffnet wird die Schau mit großformatigen Malereien und Grafiken am Samstag um 18 Uhr im Kunsthaus Meyenburg. Bei musikalischer Umrahmung hält Walter Martin Rehan, Kunsthistoriker und Theologe aus Halle, die Laudatio.

Theaterpremiere

Nordhausen. Das Tanztheaterstück „Ich bin die Sehnsucht in dir“ feiert Samstag um 18 Uhr im Theater unterm Dach Premiere. Gemeinsam mit sechs jungen Tänzerinnen des Theaterjugendclubs verhandelt Tanzpädagogin Daniela Bethge Fragen zum menschlichen Phänomen der Sehnsucht. Eindrucksvoll werden individuelle Geschichten tänzerisch erzählt. Karten gibt es im TA-Pressehaus oder an der Theaterkasse.

Sinfoniekonzert

Nordhausen. Zu seinem 4. Sinfoniekonzert lädt das Loh-Orchester am Sonntag ab 18 Uhr ins Theater Nordhausen. Auf den Notenzetteln stehen unter anderem Frédéric Chopins zweites Klavierkonzert und Antonín Dvořáks achte Sinfonie. Schon 17.15 Uhr wartet eine Konzerteinführung. Karten gibt es an der Theaterkasse, für Kinder ist das Musikerlebnis kostenfrei.