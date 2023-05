Tipps zum Wochenende im Südharz

Für Motorradfahrer gibt es an diesem Samstag in Netzkater wieder einen Aktionstag der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Vergangenes Jahr beispielsweise hat Maximilian Knoll vom TÜV den Schallpegel der Zweiräder gemessen.

Südharz. Der Südharz lockt mit verschiedenen Veranstaltungen an diesem Wochenende. Hier unsere Tipps, in welchen Orten was stattfindet.

Das erste Mai-Wochenende steht bevor. Mancher weiß noch nicht, was er in der Region unternehmen kann. Hier ist eine Auswahl der Redaktion zu den vielfältigen Veranstaltungen vom 5. bis 7. Mai.

NordhäuserBahnhofsfest

Von Freitag bis Sonntag wird das erste Bahnhofsfest in Nordhausen gefeiert. Thema ist die Mobilität, denn es findet an der Drehscheibe des öffentlichen Nahverkehrs statt, dem Bahnhofsplatz. Neben zahlreichen Ständen in der Reichsstraße, der Bahnhofstraße und auf dem Bahnhofsplatz gibt es ebenda auch jeweils eine Bühne auf der internationale wie regionale Künstler drei Tage lang auftreten. Eine weitere Bühne steht in der Landgrabenstraße sowie im City-Center. Am Freitag zündet das Programm ab 15 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Der Sonntag ist zugleich ein verkaufsoffener Sonntag. Der Eintritt zum ganzen Fest ist frei.

Werkstättenöffnen Türen

Zu einem Tag der offenen Tür in der Betriebsstätte Klettenberg laden die Nordthüringer Werkstätten am Samstag ein. Interessierte können sich von 9.30 bis 14 Uhr rund um das Thema „Weide“ informieren und auf einem Rundgang durch die Werkstatträume in der Teichwiese 2 schauen, was man alles aus dem nachhaltigen Naturprodukt herstellen kann und welche Arbeiten die Beschäftigten noch erledigen.

Kindermaltagin der Stadtbibliothek

Um den Weltkindermaltag am Samstag gemeinsam zu feiern und Kinder zum Malen zu animieren, lädt die Plan International Aktionsgruppe Nordhausen am 6. Mai von 10 bis 13 Uhr in die Stadtbibliothek Nordhausen ein.

Hofflohmärkteauf dem Lande

Pützlingen, Etzelsrode, Friedrichsthal und Schiedungen laden am Samstag von 10 bis 16 Uhr zum dritten Mal zu den Hofflohmärkten auf dem Lande ein. Jedes Dorf hält zusätzlich zu den Ständen jeweils besondere Angebote bereit.

Parkfestin Wülfingerode

Das Heilpädagogische Zentrum in Wülfingerode lädt am Samstag zum traditionellen Parkfest ein. Das diesjährige Parkfest steht unter dem Motto „Sommer, Sonne, Sonnenschein“. Nach einem feierlichen Gottesdienst wird das Parkfest um 11 Uhr eröffnet und durch viele verschiedene Stände und Aktionen mit Leben gefüllt. Sportliche und kreative Aktionen für Kinder und Jugendliche werden von den Mitarbeitern der Jugendsozialwerk Nordhausen geboten.

Heringen locktmit Hofflohmarkt

In Heringen findet am Samstag ein Haus- und Hofflohmarkt von 10 bis 17 Uhr statt. Die Stände winken mit Luftballons ihren Kunden und versprechen bestimmt manches Schnäppchen.

Aktionstagfür Motorradfahrer

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen informiert am Samstag von 10 bis 16 Uhr beim Motorrad-Aktionstag „Sicher durch den Harz“ am Netzkater bei Ilfeld über Verkehrssicherheit. Neben Informationsständen kann man verschiedene Dienstfahrzeuge erkunden und Simulatoren testen.

Schnuppertagin der Netzwerkkirche

Am Samstag wird die Ellricher Netzwerkkirche von 11 bis 16 Uhr geöffnet sein, um die umgebaute Kirche zu besichtigen und die neuen Möglichkeiten auszuprobieren.

Führungdurch den Dom

Zur öffentlichen Domführung wird für Samstag eingeladen. Treffpunkt ist 13 Uhr im Kreuzgang des Domes.

Ragawerkim Jazzclub

Am Samstag um 20 Uhr präsentiert der Jazzclub Nordhausen sein 3. Konzert innerhalb des 23. Nordhäuser Jazzfrühlings. Auftreten wird um 20 Uhr das Musikprojekt Ragawerk.

Frühjahrspartyin Großlohra

Bereits zum dritten Mal findet in Großlohra die Dorfdisko des Karnevalsvereins statt. Die Frühjahrsparty steigt am Samstag ab 20 Uhr auf dem Saal der Gaststätte „Am Anger“. Der junge DJ Jonas legt an diesem Abend auf und sorgt dafür, dass musikalisch kein Wunsch offen bleibt.

Wanderung auf dem Feuersalamanderpfad

Am Sonntag führt Nicole Korleck auf einer abwechslungsreichen Rundwanderung auf dem neu eingerichteten Feuersalamanderpfad durch das landschaftlich schöne Waldgebiet des Mühlbergs bei Niedersachswerfen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Ortsausgang in Richtung Woffleben am Informationspavillon zum HotSpot Gipskarst-Projekt.

Harztorlaufin Niedersachswerfen

Der beliebte Volkslauf geht am Sonntag in seine 9. Auflage. Treffpunkt ist der Parkplatz des Einkaufsmarktes im Steinfeld, der zu einem Mix aus Wettkampf-Arena und Spiel-Spaß-Gelände wird. Auf vier Strecken sind fünf Wertungsläufe im Angebot. Der Halbmarathon startet in Sophienhof und das 8-Kilometer-Rennen in Ilfeld. Der 5-Kilometer-Lauf über den Sachswerfer Kirchberg startet direkt hinter dem Markt. Die 2-Kilometer-Rennen sind Rundkurse und erstmals reine Straßenläufe. Da die Läuferzelte bereits ab Samstag stehen, können spontane Sportler sich dort am Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag ab 7.30 Uhr in die Startlisten eintragen.

Münchenlohrafeiert Klosterfest

Los geht es am Sonntag um 9 Uhr mit einem Pilgersegen im Park Hohenrode. Im Anschluss geht es auf die 18-Kilometer-Strecke nach Münchenlohra. Um 15 Uhr hält Thomas Dahms den öffentlichen Festvortrag in der Klosterstube. Danach wird das zweite Pilgerzimmer im ehemaligen Gutsinspektorenhaus eingeweiht. Ein Konzert mit dem Männerquartett „QuadroTon“ beendet um 17 Uhr in der Basilika das Klosterfest.