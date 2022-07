Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Kraja und Lipprechterode

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend auf der Landstraße zwischen Kraja und Lipprechterode. Für einen 71-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Am Montagabend fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Auto auf der Landstraße (L2055) von Kraja in Richtung Lipprechterode. Kurz vor einer Linkskurve kam er damit von der Straße ab, durchfuhr anschließend einen Straßengraben und ein Feld. Danach kreuzte das Auto die Straße, prallte wiederholt in den Straßengraben und überschlug sich schließlich auf einem Feld, wo es auf dem Dach zum liegen kam.

Zum Einsatz kam auch der Hubschrauber der Luftrettung. Foto: Silvio Dietzel

Während die 48-jährige Beifahrerin sich dabei leicht verletzte, kam für den 71-jährigen Autofahrer jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ersten Informationen der Polizei führten sehr wahrscheinlich gesundheitliche Probleme zum Unfall.

Für die Dauer der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen war die Landstraße voll gesperrt. Unter anderem, weil ein Rettungshubschrauber landen musste.

Weitere Polizeimeldungen

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.