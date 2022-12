Schüler der Nordhäuser Kollwitz-Regelschule beteiligten sich an der Baumpflanzaktion mit Steffen Meyer und Sven Gerwien vom städtischen Umweltamt, Jan Oberbüchler und Thomas Seeber von der Kreissparkasse sowie Bürgermeisterin Alexandra Rieger und Stadtförster Axel Axt.

Tolle Aktion in Nordhausen: Der Harzrigi-Wald soll wieder wachsen

Nordhausen. Dank der Kreissparkasse und der Käthe-Kollwitz-Regelschüler gibt es jetzt 800 neue Bäume nahe Nordhausen.

„Ein Baum für jedes neue Girokonto“, versprach die Nordhäuser Kreissparkasse. Für alle vom 1. Juni bis 30. September dieses Jahres eröffneten neuen Girokonten wollte die Sparkasse noch in diesem Jahr einen Baum pflanzen. Ende September waren es 800 neue Konten. „Ein Partner für das Vorhaben war schnell gefunden“, berichtet Vera Angelstein vom Vorstandsstab der Sparkasse. Im städtischen Umweltamt habe sie „offene Ohren und fachkompetente Unterstützung“ angetroffen.

„Bereits bei der ersten Initiative 2020 konnten wir uns ein Bild von der verheerenden Situation des Fichtenbestands machen“, blickt Thomas Seeber, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, zurück. Vor allem Dürre und Borkenkäferbefall haben den Baumbestand massiv geschädigt. Besonders in Harzrigi, Petersdorf und in der Windlücke sind umfangreiche Forstarbeiten notwendig. Bereits in den vergangenen Jahren sind hier 1700 Quadratmeter Schadholz entnommen worden. Die Aufforstung dauert noch Jahre.

Mit der aktuellen Aktion können ehemals mit Fichten bestückte Flächen mit Laubmischwaldpflanzen aufgeforstet werden. Mit der Unterstützung der Kreissparkasse in Höhe von 10.000 Euro können wieder 800 Bäume gepflanzt werden.

Schüler der 9. Klassen der Nordhäuser Käthe-Kollwitz-Regelschule halfen beim Pflanzen von Eiche, Ahorn, Kirsche, Douglasie und Lärche. Gleichzeitig haben die Jugendlichen Schutzhüllen über den Gewächsen angebracht. Die Regelschule arbeitet seit mehreren Jahren bei verschiedenen Projekten im Bereich Nachhaltigkeit mit. Sie trägt den Titel Nachhaltigkeitsschule und will diesen auch weiter verteidigen.